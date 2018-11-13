مال وأعمال

أعرب حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية عن بالغ شكر الاتحاد وامتنانه لوزير لتجارة والصناعة بمناسبة صدور قرار رقم 633 لسنة 2018 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن القرار لاقى ترحيباً وارتياحاً شديدين لدى جميع المؤسسات الصناعية، ما وجب معه تقديم الشكر والثناء. وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن الشكر موصول إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت على جهودها الحثيثة التي أسفرت عن صدور هذا القرار والذي تضمن منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الكويتية بنسبة 15 في المئة على غيرها من المنتجات الأجنبية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وهو ما يؤكد حرص وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت على دعم المنتج الوطني، ما يسهم بشكل مثمر وفعال في دعم مسيرة التنمية ونهضة الاقتصاد الوطني.

وأشار الخرافي إلى أن تلك القرارات تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وبلورة دوره والذي سوف ينعكس أثره دون شك على الاقتصاد الوطني ويحقق أحد أهم أهداف الدولة التنموية الرامية إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية وهو ما سيتحقق فعلياً من خلال توفير وظائف للعمالة الوطنية داخل هذا القطاع الحيوي والمهم. كما أن تفاعل غرفة التجارة والصناعة مع مطالبات الاتحاد الداعمة لوجوب إقرار أفضلية للمنتج الوطني عن غيره من المنتجات الأخرى والتي تكللت بصدور القرار المشار إليه يعد أحد أهم عوامل تشجيع الصناعة المحلية وعاملاً رئيساً في فتح استثمارات وطنية جديدة، كما تعد تلك القرارات دافعاً لتنمية وتطوير المنتج الوطني حتي يستطيع تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث مطابقته للمواصفات الفنية.

وناشد الخرافي جميع الجهات الحكومية والوزارات بالمسارعة إلى التطبيق الفوري لمضمون القرار الذي يمنح الافضلية للمنتج الوطني، وأنه على يقين راسخ بأن جميع الجهات الحكومية لن تدخر جهداً نحو تطبيق القرار المشار اليه.

