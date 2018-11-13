مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة فى الكويت، من مجلة «ذي بانكر» العالمية المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز. تقدم هذه الجائزة تكريما للمؤسسات المصرفية التي حققت نجاحا في استراتيجيات النمو والحلول الاستثمارية الملائمة ومستوى الخدمات المقدمة في الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات طبقا للمعايير العالمية.

وبهذه المناسبة أفاد مدحت توفيق مدير عام أول الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في البنك الأهلي المتحد: «يؤكد فوز البنك بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت للسنة الثانية على التوالي تميز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا والتي تعكس النجاحات التي حققناها على مدى السنوات الماضية والتزامنا بخدمة العملاء وتقديم أفضل الاستشارات الاستثمارية لهم، ومعرفتنا الاقليمية العميقة وخبراتنا العملية الواسعة». والجدير بالذكر أن هذا التكريم يعد الثاني لهذا العام كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في الكويت بعد الفوز به من مجلة ذى بانكرز الشرق الأوسط. وأعرب توفيق عن فخر ادارة البنك الأهلي المتحد بتلقي هذا التقدير من مصدر عالمي مرموق مثل مجلة ذي بانكر، مؤكدا ان الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات من أهم المجالات التي يسعى البنك الأهلي المتحد بتركيز شديد الى تطويرها للاستفادة من الفرص المتاحة في ادارة الثروات والتمويل. وسوف يواصل البنك تأكيد قدرته على تزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في مجال ادارة الثروات،

