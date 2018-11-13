مال وأعمال

أعلنت زين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «بالدرب» وهو التطبيق الرائد لحجز الطاولات وطلبات المطاعم، وذلك لتقديم خصومات حصرية لعملائها من مستخدمي التطبيق تصل إلى 35 في المئة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن توقيعها لاتفاقية الشراكة مع تطبيق «بالدرب» يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة والتي تشمل التطبيقات الذكية - التي تُقدّمها لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبيّنت «زين» أن تطبيق «بالدرب» يتميّز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تُسهّل على المستخدم عملية حجز الطاولات والطلبات من المطاعم، والتي تشمل حجز الطاولات وعدم الحاجة للوقوف في الطوابير أو الانضمام إلى قائمة الانتظار، والاستمتاع بالجلوس فوراً، وإمكانية طلب الطعام مُسبقاً والدفع عن طريق التطبيق قبل الوصول إلى المطعم، وميزة تقسيم مبلغ الطلب على أكثر من شخص، هذا بالإضافة إلى توفير خريطة المطعم وتوجيه المستخدم إليه من داخل التطبيق نفسه ومن غير الحاجة لاستخدام تطبيقات أخرى، ودعوة الأهل والأصدقاء إلى المطعم عبر التطبيق، وغيرها.

وأضافت الشركة أن تطبيق «بالدرب» يُقدّم أيضاً العديد من المميزات لعملائها من أصحاب المطاعم والمقاهي من مجتمع الأعمال، حيث يقوم بتحسين الإنتاجية وتطوير خدماتهم وتوسيع قاعدة عملائهم، بالإضافة إلى تنظيم عملياتهم ومساعدة الموظفين على خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، ومراجعة البيانات عبر لوحة التحكم الخاصة بالمطعم، وغيرها.

وأشارت «زين» إلى أنها تقوم من خلال شراكتها مع تطبيق «بالدرب» بتقديم خصومات حصرية لعملائها وموظفيها، وذلك على الحجوزات والطلبات من المطاعم التالية: Bruce and Clark بنسبة 35 في المئة، وFreshii بنسبة 20 في المئة، وPrime and Toast بنسبة 5 في المئة، وWasabi بنسبة 5 في المئة، وPizzetta بنسبة 5 في المئة، وBonchon Chicken بنسبة 10 في المئة، وThe Kitchen بنسبة 10 في المئة، وChubby Balls بنسبة 10 في المئة، وHumble Burgers بنسبة 10 في المئة، وProper Sliders بنسبة 10 في المئة، وJunkyard بنسبة 10 في المئة.

وتسعى الشركة من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

