مال وأعمال

تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد حجي بوشهري، شهدت ارض المعارض الدولية بمشرف من صباح يوم أمس انطلاق فعاليات معرض البنــاء «بيتـك» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 12 الى 17 نوفمبر الحالي في صالة (8) بمشرف، بمشاركة فاعلة من قبل حشد من العارضين بلغ 60 جهة ممثلة لمصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وفي حين لبى الدعوة لحضور مراسم حفل الافتتاح جمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين ورجال الاعمال والاعلام في الكويت، اضافة الى عدد من مديري ومسؤولي الشركات الراعية والمشاركة بالمعرض، كما شارك بالافتتاح مسؤولو شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار، والمدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية عبدالله هاشم الحمدان، ومدير تنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومدير ادارة العلاقات العامة ضاري سليمان العيبان، ومدير صيانة العقار والتطوير العقاري المهندس رمزي قطينة، ومساعد مدير التسويق والمبيعات خالد عبد القادر الهندي، ومدير معرض البناء -«بيتك» عماد الهارون، اضافة الى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة.

وقد قام الوكيل محمد بوشهري بجولة في المعرض تفقد خلالها أجنحة العارضين وتحدث الى مسؤولي الأجنحة المشاركين، واطلع على أنشطته المختلفة، كما أثنى على فكرة إقامة المعرض، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه وبالقائمين على تنظيمه، وأعرب عن سعادته بافتتاح دورة جديدة من دورات معرض البناء - «بيتك»، والذي يلبي احتياجات ويخدم شريحة من المواطنين الكويتيين إضافة الى شركات المقاولات والمهتمين بالبناء والتشييد، ما يفسح المجال ويشعل روح التنافس بين الشركات في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائهم من رواد هذا المعرض، واختتم جولته متمنيا للجميع التوفيق والسداد في هذا المعرض وتحقيق أهدافهم .

من ناحيته قال عماد الهارون مدير معرض البناء «بيتك»: ان هذا المعرض يعد حدثا مميزاً في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته، مشيراً الى ان تنظيم المعرض يأتي ايمانا من شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع كأحد الروافد الاقتصادية المهمة في البلاد والذي يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال إضافة للمواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته.

وأضاف: «إن المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة ومميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام التنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء».

وتوقع الهارون أن يلقى هذا المعرض إقبالا كبيراً، حيث يلقى اهتماماً من الشركات والمصانع المحلية للمشاركة بقوة في فعالياته، إذ يعد حدثاً مهماً ويشهد تسابقاً ملحوظاً من قبل المواطنين والشركات المهتمة للمشاركة فيه نظراً لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي خاصة المهتمين بالبناء من أصحاب القسائم والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قسائم ارض وقرض أو ممن يعولون على نتائج فرز الأراضي الحكومية خلال المرحلة القادمة، أو من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة.

