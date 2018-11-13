مال وأعمال

بغداد - «كونا»: أبدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري رغبتهما بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان ان عبدالمهدي اكد للوزير الاردني وجود مشتركات كبيرة مع الاردن وانه يجب تذليل كل العقبات للمضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي. واعتبر ان المعركة مع الارهاب لم تنته في بلاده بالرغم من تحقيق النصر عليه وتحرير المدن الا ان الجهود مستمرة وكبيرة لاجتثاث خلاياه والقضاء عليها. بدوره، أكد الوزير الاردني دعم بلاده للعراق في جميع القطاعات ورغبتها في توسيع العلاقات على المستويات كافة. واضاف ان النصر الذي تحقق في العراق على الارهاب هو نصر لكل العالم وان نجاح العراق هو نجاح للاردن والذي لديه الرغبة الكبيرة في التعاون المشترك وتحقيق عمل فعلي على الارض. واشار البيان الى بحث الطرفين تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الصناعة والتجارة والمجالات الاخرى.

