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شدني خبر صحافي في الصفحة الرياضية بجريدة «النهار» قبل يومين بطلب هيئة الرياضة من اتحاد كرة القدم لتوفير سيارة الإسعاف في المباريات التي تنظمها لمختلف المراحل السنية وذكرت أهمية المحافظة على سلامة اللاعبين وأن ذلك من مسؤولية الاتحادات الرياضية، الى هنا انتهى الخبر.

أعتقد أنه أمر مهم ان تنتبه الهيئة على أمن وسلامة اللاعبين عند مشاركتهم في أي مباراة رسمية أو ودية... فبالأمس عندما كنا صغارا كانت سيارة مشرف الفريق هي سيارة الاسعاف المتوافرة لنا، والامن يكون من الجماهير التي تتابع مباريات فرقها والذين هم من أولياء الأمور وبعض المهتمين بهذه المرحلة العمرية.

وللتوضيح في هذا الموضوع أقدم لكم هذه المعلومات عسى أن تجد من يهتم فيها الآن أو مستقبلا... ألا وهي :

1 - مسؤولية الامن هي من واجبات النادي والاتحاد وهيئة الرياضة بالذات ... فمجلس ادارة هيئة الرياضة يوجد فيها وكيل مساعد من وزارة الداخلية يمثلها ويجب ان يهتم بهذا الموضوع .. فالوزارة لا تتعامل مباشرة مع الاندية أو الاتحادات الا بتنسيق مسبق مع ادراة الهيئة... (كانت المخافر تبعث لنا شرطياً أو اثنين للمحافظه على أمن المباراة ؟).

2 - مسؤولية الرعاية الصحية أيضا يجب ان تأتي من مجلس ادارة الهيئة ايضا لوجود وكيل مساعد في المجلس يمثل وزارة الصحة... ولكن هل وزارة الصحة لديها هذا الكم من سيارات الاسعاف لجميع المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية وليس فقط اتحاد كرة القدم؟ أشك في ذلك؟ فالمستشفيات تعاني من قلة سيارات الاسعاف !

3 - للعلم تمت مناقشة هذا الموضوع بإسهاب عندما كنا في مجلس إدارة الهيئة (2013) واتخذنا قراراً لتطوير العناية الصحية للرياضيين وذلك بإنشاء مستشفى متخصص لهم لتقديم الرعاية الصحية الرياضية التخصصية المناسبة والاهتمام بهم خلال المسابقات الرياضية وعلاجهم بمستوى طبي عال، وبالتأهيل الرياضي بعد الإصابة (الفكرة موجودة بمحاضر اجتماعاتنا السابقة، ولكنها كالعادة بالادراج أو بالمخزن).

4 - طبعا ليس من السهل توفير قوة أمنية لكل مباراة ولكن يستطيع النادي ان يضع هذا الموضوع في رؤيته التطويرية القادمة لإدارة النادي والصرف عليها من دخل الاستثمار الرياضي وذلك بإنشاء لجنة متخصصة للأمن والسلامة مهمتها توفير الأمن وقت المباريات على ملاعبها فقط بالتعاون مع وزارة الداخلية (مثال: أمن البنوك والأسواق والشخصيات) ففي انكلترا تستأجر بعض الاندية الكبيرة قوة أمن إضافية خاصة ليوم المباريات بالاضافة لقوة الشرطة الموجودة من قبل وزارة الداخلية.

5 - أما فيما يخص العناية الصحية... فإن ما ذكرته في البند 4 يمكن ان ننفذه ايضا هنا وذلك بتوفير سيارات ومسعفين خاصين للنادي من دخل الاستثمارات (مثلا : شراء 5 سيارات خاصة للاسعاف الفوري مع سائق ومسعف صحي) وإلحاقهم بالمركز الصحي للنادي.

إن التفكير في مثل هذه الأمور بعقلية متفتحة في كيفية توجيه دخل الاستثمارات الذي سيعود على النادي بمبالغ محترمة يجب على الهيئة ان توجهها لتنفيذ هذا الامر وطبعا أن يكون من ضمنها أن يتمتع كل لاعب مسجل رسمي بكشوف النادي بضمان صحي يحميه من الاصابات الرياضية... لا سمح الله... والله من وراء القصد.

