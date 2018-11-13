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وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماعه الأول (بعد اعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2018) برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، على تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2018 والصادر تعديل بعض أحكام القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة. وحدد المجلس مواعيد تعديل النظم الأساسية في موعد غايته 2 ديسمبر المقبل واجراء الانتخابات بالأندية الشاملة في 12 يناير من العام المقبل، بينما ستكون انتخابات الأندية المتخصصة في 15 من نفس الشهر. كما منح مجلس الادارة الاتحادات الرياضية (فيما عدا التي وفقت أوضاعها) عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون 87 لسنة 2017 والنظم الأساسية للاتحادات الدولية المعنية واجراء انتخابات مجالس ادارتها وذلك في موعد غايته 30 مارس من العام المقبل. بينما حدد مجلس الادارة موعد غايته 30 مايو من العام المقبل للجنة الأولمبية لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 87 لسنة 2017 والميثاق الأولمبي وانتخاب مجلس ادارتها. وطالب مجلس الادارة الأندية والاتحادات الرياضية موافاة الهيئة العامة للرياضة بالنظم الأساسية المعتمدة من قبل الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اعتمادها وذلك ليتسنى لها اشهارها ونشرها بالجريدة الرسمية.

