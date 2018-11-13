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قال رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د. عبد المجيد البناي أن الجهاز الطبي في الأزرق يعمل حاليا على تكثيف جرعات المكملات الغذائية وحمض الأماينو والفيتامينات العامة للاعبي الأزرق وأن الجهاز يركز حاليا على الناحية الاستشفائية للاعبين بعد تسع جولات شاقة خاضوها في القسم الاول من الدوري سببت لهم كثير من الارهاق في ظل ارضيات الملاعب السيئة.

وكان الأزرق باشر تدريباته خلال اليومين الماضيين على ستاد نادي الكويت بقيادة المدرب الكرواتي د. روميو يوزاك استعدادا لمواجهتي البحرين وسوريا، الوديتين يومي 15 و20 نوفمبر الجاري.

وذكر البناي في تصريح الى «النهار» أن استبعاد اللاعب غازي القهيدي من صفوف الازرق تم بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية وحاجته الى حوالي اسبوعين من اجل التعافي.

وكشف أن طلال فاضل يعاني من اصابة في القدم ويحتاج الى حوالي خمسة ايام كي يتعافى منها ، مفضلا أن الجهاز الطبي فضل منحه راحة طويلة كي يتعافى بصورة صحيحة.

ونوه بأن الحارس خالد الرشيدي سيخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي على العضلة الامامية للساق، مرجحا أن تكون الاصابة عبارة عن تمزق جزئي في الوتر الأمامي للعضلة وأنه سيحتاج الى حوالي عشرة ايام كي يتعافى تماما منها.

وبخصوص اصابة فهد العنزي قال أنه يعاني من كدمة في الكاحل وأنه يحتاج الى الراحة ثم برنامج علاجي بسيط كي يتمكن من العودة.

وانتظم الأزرق في معسكر داخلي في أحد الفنادق منذ مساء الأول من أمس استعدادا للقاءين الوديين في ظل رغبة الجهازين الاداري والفني في تجميع اللاعبين من أجل مزيد من التركيز. من جهته يصل الى البلاد ظهراليوم وفد المنتخب البحريني حيث يضم الوفد 26 لاعبا اختارهم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب للمباراة.

