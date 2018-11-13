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«الأولمبي» دشَّن تدريباته في «الحمرية»

جمال عبدالناصر
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

خاض الأزرق الأولمبي تدريباته في دبي صباح أمس حيث أدى اللاعبون حصة تدريبية في صالة اللياقة البندية لفندق «رمادا» الذي يقيم فيه الوفد، كما تدرب الأزرق مساء امس على ملعب الحمرية بقيادة الكرواتي راجكو ماجيك.
وكان وفد المنتخب الأولمبي وصل دبي مساء الاول من امس استعدادا للمشاركة في دورة ودية رباعية خلال الفترة من 12 الى 20 نوفمبر الجاري الى جانب منتخبات الامارات واليابان واوزبكستان.
ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا تحت 23 سنة والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة الى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقع الازرق الى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.
وتقام جميع مباريات الدورة على ملعب ذياب عوانة الملحق بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في دبي، ويخوض الازرق الاولمبي اولى مبارياته في الدورة امام الامارات غدا.


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