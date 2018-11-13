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تناقش لجنة المسابقات في 05:30 مساء اليوم موعد انطلاقة القسم الثاني من الدوري خلال اجتماعها المقرر مع مديري فرق الدوري الممتاز. وتعقد اللجنة في 05:30 مساء بعد غد اجتماعا مع مديري فرق الدرجة الأولى لمناقشة انطلاقة القسم الثاني من دوري الدرجة الاولى. وقال رئيس لجنة المسابقات خالد الشمري لـ«النهار»: إن اللجنة قررت استكمال مباراة القادسية والشباب المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري في 04:40 مساء يوم 24 نوفمبر الحالي، حيث توقفت المباراة في الدقيقية 39 بسبب الامطار وسيجري استكمالها حسب لوائح لجنة المسابقات.

وذكر الشمري أن مباراة الصليبخات وخيطان المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى ستقام في 04:05 مساء 24 نوفمبر الحالي حيث تبحث اللجنة عن ملعب لاستضافة المباراة لأن ستاد نادي الكويت الذي كان مقررا اقامتها عليه سيخضع للصيانة خلال الايام المقبلة. وأفاد الشمري أن انطلاقة القسم الثاني من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى ستكون في 29 أو 30 نوفمبر الجاري على أن تتوقف المسابقتان لاقامة مسابقات الدور التمهيدي من كأس ولي العهد في 5 و6 ديسمبر المقبل. ونوه بأن اجتماع اللجنة مع الاندية سيشهد شرحا وافيا لأسباب اقامة الجولتين قبل كأس ولي العهد لافتا الى ان لجنة المسابقات تسعى الى المبادرة باقامتهما تجنبا لضيق الوقت بسبب المنافسات الاسيوية المقبلة على مستوى المنتخبات والاندية والتي سيكون ايقاف المنافسات المحلية فيها امرا حتميا.

وعن اسباب الفصل بين اجتماعي اللجنة مع اندية الدوري الممتاز واندية الدرجة الاولى قال: «نسعى الى تحقيق اكبر توافق ممكن خصوصا وأن ظروف اندية الدوري الممتاز غير ظروف اندية الدرجة الاولى، وبالتالي فقد ترى أندية الدوري الممتاز تأجيل الجولة ولا ترى أندية الدرجة الاولى ذلك أو العكس لذا تقرر فصل الاجتماعين للبت في كل جولة بشكل منفصل».

