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حل منتخب الكويت بالمركز الرابع في البطولة الاسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء التي تصدرتها الصين في ختام منافساتها اول من امس على مجمع ميادين صباح الاحمد الاولمبي بنادي الرماية. وجاء ترتيب منتخب الكويت رابعا في البطولة والاول على المنتخبات العربية المشاركة بعد ان جمع 12 ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وسبع فضيات وبرونزيتين. وتوجت الصين بلقب البطولة برصيد 49 ميدالية بواقع 23 ذهبية و14 فضية و12 برونزية تلتها الهند في المرتبة الثانية برصيد 12 ميدالية خمس ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزيتين ثم كازاخستان ثالثة برصيد 15 ميدالية بواقع اربع ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات. وشهد اليوم الأخير تألقا كويتيا لافتا بتحقيق رماتها اربع ميداليات منها ذهبية مسابقة دبل تراب لفئة الفردي للرجال عقب فوز الرامي سعد المطيري بالمركز الأول واضاف زميله احمد العفاسي الميدالية الفضية عقب حلوله ثانيا فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامي العماني احمد الحتمي. وحقق منتخب الكويت المكون من الرماة سعد المطيري واحمد العفاسي وجراح الشويعر الميدالية الفضية عقب حلوله ثانيا في مسابقة دبل تراب لفئة الفرق خلف منتخب عمان الذي حقق الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول وهي الوحيدة له فيما حل منتخب كازاخستان ثالثا محققا الميدالية البرونزية.

وتمكن الفريق الكويتي المكون من الرامي عبدالرحمن الفيحان والرامية سارة الحوال من نيل الميدالية الفضية لمسابقة التراب عمومي مختلط بعد ان جاء في المركز الثاني خلف منتخب الصين تايبيه الذي احتل المركز الأول والميدالية الذهبية بينما نال منتخب الصين المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية.وأسفرت آخر مسابقات البطولة وهي رماية التراب لفئة مختلط للناشئين عن فوز المنتخب الصيني في المركز الأول والثالث متوجين بالميدالية الذهبية والبرونزية فيما حل منتخب كازاخستان ثانيا لينال الميدالية الفضية. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي بكلمته في حفل الختام ان منافسات البطولة ظهرت بمستوى فني رفيع بدليل انها شهدت تحطيم العديد من الارقام العالمية والاسيوية،معربا عن الشكر لكل وفود المنتخبات المشاركة على تعاونها مع لجان البطولة. وقال العتيبي ان المنظمين الكويتيين والحكام بذلوا جهودا مضنية لإنجاح المسابقات لا سيما في ظل سوء الأحوال الجوية التي سادت البلاد في معظم أيام البطولة، مثمنا جهود جميع الجهات الحكومية التي كان لدعمها الكبير أثر مهم في نجاح البطولة.من جانبه اعرب مدير البطولة عبيد العصيمي في تصريح للصحافيين عقب حفل الختام عن رضا نادي الرماية عن حصاد المنتخب في البطولة في ظل منافسة قوية مع ابطال القارة الاسيوية الذي يعدون الاميز في العالم،مشيدا بجهودهم الكبيرة.وقال ان النادي مقبل على تنظيم بطولة كبرى أخرى فبراير المقبل وهي بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية التي ستحظى بمشاركة رماة عالميين.وتقدم بالشكر لكل العاملين في لجان البطولة على عملهم الدؤوب الذي اسهم بشكل كبير في انجاح هذا التجمع الرياضي القاري الكبير.

