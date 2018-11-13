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الهلال يواصل تألقه


حافظ الهلال على سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي محققا فوزه التاسع تواليا وكان على حساب مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة التاسعة من بطولة السعودية اول من امس. وتناوب على تسجيل الاهداف سلمان الفرج (18) والبرازيلي كارلوس ادواردو (29) وسالم الدوسري (45+2).
ورفع الهلال رصيده الى 27 نقطة من اصل 27 ممكنة ليبقي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن غريمه التقليدي النصر الفائز بدوره على الاتفاق خارج ملعبه 2-1.
سجل للنصر البرازيلي جوليانو دي باولا (32) والمغربي نورالدين مرابط (68)، وللاتفاق سعيد الربيعي (83).وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده في المركز الثاني الى 22 نقطة متخلفا، في حين تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة على التوالي وبقي سادسا في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.


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