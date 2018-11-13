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مواطن حاول تهريب 4 زجاجات خمر وسجائر حشيش عبر مطار «T5»

منصور السلطان
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

تمكن رجال جمارك مطار T5 الدولي من ضبط مسافر كويتي قادم من احدى الدول الخليجية بحوزته 4 زجاجات خمر وسجائر حشيش قام باخفائها في حقيبته. وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي لـ «النهار» انه خلال قيام مفتشي الجمارك في مطار T5 الدولي بجولة
في صالة القادمين اشتبهوا بمسافر ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وبعد التوجه له وطلب جواز سفره تبين انه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبسؤاله عن سبب ارتباكه وخوفه حاول التهرب من السؤال،
وبتفتيش حقائبه عثر على 4 زجاجات خمر وباكيت به سجائر حشيش. وبسؤاله عن المضبوطات اعترف انه كان ينوي تهريب الممنوعات للاستخدام الشخصي. وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهة المختصة.


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