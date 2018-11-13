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مصري وصل من القاهرة ملغوماً بـ 100 حبة مخدرة في ملابسه الداخلية

منصور السلطان
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

أحبط رجال جمارك مطار T5 مساء امس محاولة تهريب 100 حبة مخدرة من قبل مسافر مصري الجنسية قادما من القاهرة من خلال اخفائها في ملابسه الداخلية.
رجال جمارك مطار T5 وخلال قيامهم بتفتيش امتعة مسافر مصري قادم من القاهرة تم العثور على كيس بين ملابسه الداخلية يحوي 100 حبة مخدرة. وخلال التحقيق مع المسافر المصري اعترف بانه كان ينوي تهريب كمية الحبوب المخدرة الى البلاد لتسليمها لشخص من جنسيته لبيعها على المتعاطين. بعد الانتهاء من التحقيق تم إبلاغ المسؤولين في الادارة العامة للجمارك الذين امروا باحالته والمضبوطات الى الجهات المختصة. ومن جهته، أكد مصدر جمركي ان رجال جمارك المطار لديهم من الخبرة الكبيرة والكافية لتحديد المهربين وإبطال جميع محاولاتهم وطرقهم في تهريب المواد المخدرة والممنوعات. وأوضح المصدر أن مطار T5 به كادر من المفتشين يتميزون بخبرة اكتسبوها من خلال الدورات الداخلية والخارجية.


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