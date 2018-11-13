دفتر أحوال

في القضية الاغرب من نوعها قد قضت المحكمة الكلية دائرة الاسرة ببطلان عقد زواج مواطنة قبل الدخول بها بعد ان تبين ان الزوج خال العروس من الرضاعة وذلك بشهادة امرأة مسنة بأنها أرضعت ام العروس وام العروسة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عايد مهدي الرشيدي

مؤكدا على سند من القول انها تزوجت بالمدعى عليه بموجب عقد زواج ولم يدخل بها، الا انها اكتشفت انه خالها من الرضاعة وانه يحرم عليها تحريما مؤبدا

وذلك استنادا له اصل الفتوى وفق الدين الاسلامي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان عقد زواجهما لاكتشافه اشتراكه معه في الرضاعة، مستندا الى الفتوى رقم 293ح/2011 والتي اقرت فيها امرأة كبيرة

في السن انها أرضعت الام والمعرس معا اكثر من خمس مرات ومن ثم يكون خالها من الرضاعة وتكون هي بنت اخته من الرضاعة، وكان الزوجان قد اقرا بذلك بمحضر الجلسة ومن ثم يكون زواجهما باطلا لكون المدعى عليها محرمة عليه تحريما مؤبدا وتكون الدعوى اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون متعيبا قبولها والحكم ببطلان عقد الزواج.

