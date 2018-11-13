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«الجنح المستأنفة» قضت ببراءة مواطنة وألغت حكم حبسها سنة عن تهمة خيانة الأمانة

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالغاء حكم حبس مواطنة سنة والقضاء مجددا بالبراءة لها من تهمة خيانة الأمانة.
وتتلخص القضية في تقديم شركة تأجير سيارات شهيرة شكوى ضد مواطنة واتهامها بخيانة الأمانة بالاستيلاء على السيارة المسلمة اليها نظير عقد تأجير وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنه مع الشغل وحضرت امام محكمة الجنح المستأنفة المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلا عن المتهمة وترافعت شفاهةً مؤكدة ان حكم المطعون عليه مخالف صحيح الواقع والقانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفا للثابت بالمستندات ودفعت المحامية دلال المطيري بأن الاتهام المسند الى موكلتها جاء مخالفا لصحيح القانون كون النزاع القائم بين الشركة الشاكية والمستأنفة نزاعا مدنياً ناهيك عن انتفاء اركان الاتهام استنادا الى تسليم موكلتها السيارة محل الاتهام الى المخفر ما ينفي معه ثمة شبهة جنائية تجاه موكلتها ويضحي النزاع معه مدنيا ولا يعيب المستأنفة ان كان هناك ثمة غرامات تأخيرية او تلفيات بالسيارة كونه محل بحث نزاع مدني قائم بأروقه المحاكم. واستجابت محكمة الجنح المستأنفة لدفاع المحامية دلال المطيري وقضت بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة من الاتهام المسند اليها مؤكدة في حيثيات حكمها بأن العلاقة التى تربط بين المستأجرين ومكاتب تأجير السيارات هي علاقة يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجاريه وليس قانون الجزاء.
وثمنت المحامية المطيري عدالة المحكمة انصافها موكلتها والغاء الحكم المستأنف.


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