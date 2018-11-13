دفتر أحوال

سيطرت فرق الاطفاء مساء اول من أمس على حريق اندلع في مبنى قيد الانشاء بمنطقة الصالحية خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي افاد بان بلاغا ورد مساء اول امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق باحد المباني في منطقة الصالحية، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي المدينة والهلالي الى موقع البلاغ، حيث تبين ان مبنى قيد الانشاء اندلعت النار في الكسوة الخارجية له، فتمت مكافحة النار باستخدام الرافعات ومحاصرتها واخمادها حتى لا تمتد الى المباني المجاورة، وتم ذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

واكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهمت بشكل كبير في تقليل الخسائر وعدم امتداد النيران الى المباني المجاورة.

