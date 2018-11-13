مال وأعمال

في سؤال وجواب وضع بنك الكويت المركزي جميع المعلومات المطلوبة بشأن تعليمات وقواعد وأسس ومنح القروص الشخصية للأغراض الاستهلاكية والاسكانية واصدار البطاقات الائتمانية.

وأشار المركزي في تفصيل منه حول التعليمات الجديدة الخاصة بالقروض في ظل حرصه على توعية الأفراد والشركات والبنوك حول تعليماته الأخيرة بأن انواع القروض تنقسم الى عمليات تمويل استهلاكية او قروض اسكانية مقابل صافي الراتب الشهري للعميل.

وبين البنك المركزي ان المقصود بصافي الراتب للعميل هو الراتب الشهري المستمر للعميل الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها.

وبين البنك المركزي ان القرض/ التمويل الاستهلاكي الممنوح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى 25 الف دينار، ولا تتجاوز مدته خمس سنوات. وفيما يتعلق بالحد الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان (Credit Cards).

اشار المركزي ان الحد الأقصى يساوي 10 امثال صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى عشرة آلاف دينار هو الحد الممنوح للبطاقة الائتمانية المسموح بتقسيطه. ولا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

وأشار المركزي في توضيحه لسؤال عن امكانية الجمع بين الحد الأقصى لكلا النوعين من القروض/ التمويل في آن واحد بالقول انه ومع مراعاة الضوابط الأخرى التي تحددها التعليمات، خاصة الحد الأعلى لنسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري (%40 للموظفين و%30 للمتقاعدين)، يمكن الجمع بين الحد الأقصى للقرض/ التمويل الاستهلاكي والحد الأقصى للقرض/ التمويل الاسكاني ليصل اجمالي المبلغ الممنوح 95 الف دينار.

وحول القائمة السوداء وحرمان العميل من التمويل بموجبها، اوضح المركزي انه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لدى بنك الكويت المركزي.

علماً بأن المعلومات الائتمانية المتاحة من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) تشمل معلومات عن حالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ اجراءات قانونية بشأنه من قبل الجهات المانحة، وبصفة عامة لا تمنع تعليمات بنك الكويت المركزي اقتراض العميل المتخذ ضده اجراءات قانونية او حصوله على تمويل، حيث ان قرار منح الائتمان والتمويل يعتبر من صميم اختصاص الجهة المانحة ويرجع لسياستها الائتمانية.

وفيما يلي التفاصيل:

ما انواع القروض/ عمليات التمويل الممنوحة مقابل صافي الراتب الشهري؟

مقابل صافي الراتب الشهري للعميل، تقوم الجهات المانحة بتقديم:

- قروض/ عمليات تمويل استهلاكية

- قروض/ عمليات تمويل اسكانية

بالاضافة الى اصدار بطاقات الائتمان.

ما المقصود بصافي الراتب الشهري؟ وهل يشمل مصادر الدخل الأخرى (مثل ايجار عمارة او راتب اضافي من جهة ثانية مثل نادٍ رياضي او جمعية نفع عام... الخ)؟

صافي الراتب بشكل اساسي هو الراتب الشهري المستمر للعميل الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها، او الوارد في الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للعملاء المتقاعدين، بالاضافة الى دعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات وكذلك بدل الايجار وفقاً لنظام الرعاية السكنية، ولا يعتد بأي دخل اضافي آخر ضمن صافي الراتب الشهري للعميل.

وفق التعليمات الجديدة ما الحدود القصوى للقروض/ عمليات التمويل الاستهلاكية؟

يبلغ القرض/ التمويل الاستهلاكي الممنوح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى 25 الف دينار، ولا تتجاوز مدته خمس سنوات.

حدود قصوى

ما الحدود القصوى للقروض/ عمليات التمويل الاسكانية وفق التعليمات الجديدة؟

يبلغ القرض/ التمويل الاسكاني الممنوح للعميل الواحد بحد اقصى 70 الف دينار، ولا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة.

ما الحد الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان (Credit Cards)؟

عشرة امثال صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى عشرة آلاف دينار هو الحد الممنوح للبطاقة الائتمانية المسموح بتقسيطه. ولا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

هل بالامكان الجمع بين الحد الأقصى لكلا النوعين من القروض/ التمويل في آن واحد؟

مع مراعاة الضوابط الأخرى التي تحددها التعليمات، خاصة الحد الأعلى لنسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري (40% للموظفين و30% للمتقاعدين)، يمكن الجمع بين الحد الأقصى للقرض/ التمويل الاستهلاكي والحد الأقصى للقرض/ التمويل الاسكاني ليصل اجمالي المبلغ الممنوح 95 الف دينار.

الأوراق المطلوبة

ما الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل عند التقدم للحصول على القرض/ التمويل؟

تحدد المستندات المطلوبة من العميل وفقاً لاجراءات كل بنك وبصفة عامة فان تعليمات البنك المركزي تتطلب توفير المستندات التالية كحد ادنى:

أ - شهادة راتب العميل من الجهة التي يعمل بها تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية.

ب - تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض/ التمويل الاسكاني في الغرض الممنوح من اجله.

ج - بيان مُوقّع من العميل برصيد القروض وعمليات التمويل التي حصل عليها من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، او اي التزام مستمر آخر، وكذلك بيان مصادر دخله.

د - صورة من البطاقة المدنية سارية الصلاحية.

هل يتعين على العميل توفير المستندات الدالة على استخدام القرض الاستهلاكي والاسكاني في الغرض الممنوح من اجله؟

في حال الحصول على قرض/ تمويل استهلاكي فان العميل غير ملزم بتقديم مستندات تؤيد استخدام القرض في الغرض المحدد من اجله. ولكن يتوجب عليه تحديد الغرض من القرض/ التمويل بشكل واضح وشامل.

أما في حال القرض / التمويل الاسكاني، يجب ان يتعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض في الغرض الممنوح من اجله. وفي حال عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح العميل اية تسهيلات جديدة. كما يجب ان يتضمن العقد المبرم مع العميل بنداً يوضح الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض/ التمويل الاسكاني في الغرض المحدد من اجله والمستندات المطلوبة وموعد تقديمها مع بيانات وافية عن العقار الذي يتم تمويله.

تمويل إسكاني

هل سيُمنع العميل الذي تخلف عن تقديم الفواتير والمستندات الدالة على استخدام القرض/ التمويل الاسكاني في الغرض الممنوح من اجله في السابق من الاقتراض مجدداً او اعادة جدولة قروضه القائمة؟

من المفترض ان يكون العميل قد تعهد بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك وفقاً لما تقضي به التعليمات، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض/ التمويل الاسكاني في الغرض الممنوح من اجله، وفي حال عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه تسهيلات جديدة (استهلاكية او اسكانية).

هل بامكان العملاء الذين سبق ان قاموا باعادة جدولة قروضهم القائمة الاستفادة من التعليمات الجديدة؟

يستطيع العميل الحاصل على قرض او تمويل، وكذلك العميل الذي سبق له تعديل شروط التعاقد للقرض او التمويل القائم الاستفادة من التعليمات الجديدة سواء عبر الحصول على تمويل جديد او عبر اعادة ترتيب شروط التعاقد مرة اخرى، بشرط تحقق الشروط الأخرى المقررة في التعليمات مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لكل نوع من القرض/ التمويل ونسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري (40% للموظفين و30% للمتقاعدين).

كيف يمكن للعميل الذي تبلغ اقساطه الشهرية %40 من صافي الراتب الشهري الحصول على قرض/ تمويل جديد وفق التعليمات؟

في حالة سداد 30% من اقساط القرض/ التمويل القائم في الوقت المحدد لذلك (دون الاعتداد بتعجيل السداد)، يستطيع العميل اعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض/ تمويل جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي/ اسكاني) وذلك بموجب عقد جديد يتم الالتزام بموجبه بالحدود القصوى بالتعليمات لكل من اجل القرض/ التمويل، والقيمة الاجمالية للقرض/ التمويل وفقاً للحدود الجديدة او قيمة القسط الشهري وذلك وفقاً للوضع المالي للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

في حال رغبة العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل وسداد رصيد التمويل القائم، هل تستطيع الجهة المانحة للتمويل الجديد تغيير سعر الفائدة على العميل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي؟

سواء رغب العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل ام بالحصول على تمويل جديد من ذات الجهة، بعد انتظامه في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض/ التمويل، فان الجهة المانحة للقرض/ التمويل الجديد سوف تقوم بابرام عقد جديد وفق الشروط والضوابط المقررة، ومن ثم تطبّق اسعار الفائدة السارية في تاريخ ابرام التعاقد الجديد.

أكثر من جهة

هل يسمح بالحصول على قروض/ تمويل من اكثر من جهة؟

يجوز للعميل الواحد الحصول على القروض/ عمليات التمويل الشخصية من اكثر من جهة، شريطة الا يتجاوز اجمالي تلك القروض/ عمليات التمويل الشخصية الممنوحة من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة في التعليمات، وألا تتجاوز نسبة مجموع الأقساط الشهرية الى صافي الراتب الشهري للعميل ما هو مقرر في التعليمات.

هل يحق للجهات المانحة تحصيل الأقساط قبل تاريخ استحقاقها في حال ايداع الراتب مبكراً؟ وهل يحق لها الحجز على الراتب في هذه الحالة؟

يجوز للجهة المانحة (اذا ما سمحت العقود المبرمة مع العملاء) تحصيل قيمة القسط الشهري قبل تاريخ استحقاقه في حالة ايداع راتب العميل في حسابه قبل هذا التاريخ، ويُعَدّ هذا السداد سداداً مبكراً للقسط، ويخطر العميل بذلك بموجب رسائل نصية. ولا يجوز للجهة المانحة الحجز على اي رصيد في حساب العميل بدون سند قانوني او موافقة مسبقة من العميل.

وعلى العميل التحقق من توفر المبالغ الكافية في حسابه عند موعد استحقاق قيمة القسط الشهري المطلوب.

هل يجوز للجهات المانحة العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في عمليات التمويل التي تقدمها للعملاء بما في ذلك عمليات الاجارة التمويلية؟

بموجب التعليمات الجديدة، تم حظر العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في جميع عمليات التمويل التي تقدمها الجهات المانحة للعملاء، وبالتالي فانه اذا ما تم التمويل بموجب عمليات الاجارة المنتهية بالتملك فانه لا يجوز في هذه الحالة ان يكون هناك دفعة اخيرة لعملية التمويل. وهو ما يتماشى مع الحظر القائم على العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) بموجب التعليمات قبل التعديل نظراً لما ينطوي عليه ذلك من تجاوز للحدود المقررة لقيمة التمويل والقسط الشهري وأجل التمويل.

هل بامكان العملاء الاقتراض بعد التقاعد؟

ان قرار منح الائتمان يخضع لسياسات الجهة المانحة واجراءاتها، الا ان تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص تجيز منح العميل المتقاعد قرضاً/ تمويلاً بشرط عدم تجاوز القسط الشهري 30% من صافي الراتب الشهري التقاعدي، مع الالتزام بما جاء في الشروط المقررة.

هل العميل ملزم بالتأمين على القرض / التمويل؟ وما الحد الأعلى لقيمة هذا التأمين؟

من حق العميل اختيار التأمين على القرض/ التمويل من عدمه، وعلى الجهة المانحة الحصول على موافقته كتابياً ان اختار التأمين. ولا تتجاوز اجور التأمين التي يتحملها العميل 2% من قيمة التمويل، ويجب الا يزيد ما يتحمله العميل من اجور التأمين عما تتحمله الجهة المانحة. علماً بأن الجهات المانحة ملزمة باطلاع العميل على شروط وأحكام بوليصة التأمين ونطاق التغطية في حال اختياره التأمين على القرض/ التمويل.

في حالة قيام شخص بكفالة عميل لدى احد الجهات المانحة، فهل يتم احتساب القسط الشهري للدين المكفول ضمن التزامات الكفيل الشهرية؟

لا تدخل قيمة القروض/ عمليات التمويل المكفولة او اقساطها ضمن التزامات الكفيل الشهرية. الا انه يقع على عاتق الكفيل معرفة تبعات كفالته التي تمثل التزاماً قد يرتب عليه اقساط شهرية مستقبلية في حال تعثر العميل وتخلفه عن السداد، الأمر الذي يجب على الكفيل التصريح به للجهات المانحة التي يتقدم اليها للحصول على قرض/ تمويل شخصي له، وذلك لكي تتمكن الجهة المانحة من دراسة الوضع الائتماني للكفيل وتقديم النصيحة اللازمة.

هل يتم احتساب الفوائد او العوائد المستحقة عند السداد المبكر في حال تعديل اجل القرض/ التمويل وقيمة القسط او اعادة ترتيب شروط التعاقد؟

تلتزم الجهة المانحة عند قيام العميل بالسداد المبكر بعدم احتساب الفوائد على الفترة المتبقية (في حالة القروض التقليدية) او بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من الأجل (في حالة التمويل الاسلامي)، ان رغب العميل باعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض/ تمويل جديد او تعديل اجل القرض/ التمويل وقيمة القسط او اعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين.

هل يستطيع العميل الحصول على بطاقة ائتمانية في حال بلغت نسبة اقساطه الشهرية الى صافي الراتب الشهري %40؟

تحدد قيمة قسط بطاقة الائتمان الشهري على اساس الحد الممنوح للبطاقة، وتدخل الأقساط الشهرية لجميع القروض وعمليات التمويل الشخصية والبطاقات الائتمانية في احتساب نسبة الأقساط الشهرية الى صافي الراتب الشهري للعميل، وبالتالي لا يمنح العميل بطاقة ائتمانية ان بلغت نسبة الأقساط الشهرية الى صافي الراتب الشهري النسبة المقررة في هذه التعليمات وهي 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.

هل يتم احتساب بطاقات الخصم على الحساب الدائن (Charge Cards) ضمن الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية الى صافي الراتب الشهري للعميل (%40 للموظفين و%30 للمتقاعدين)؟

لا تحتسب بطاقات الخصم على الحساب الدائن ضمن نسبة الأقساط الشهرية الى صافي الراتب الشهري للعميل لأنه لا يترتب على استخدامها تقسيط المديونية. ويتعين سداد المستحق على هذا النوع من البطاقات في نهاية الفترة (آخر الشهر) بالكامل.

ما الاجراءات المتخذة عند تخلف العميل عن سداد المستحقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية في موعد استحقاقها؟

في حالة عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 60 يوماً من استحقاقها، تجمد البطاقة ولا يسمح للعميل باستخدامها الا بعد سداد كامل المبلغ المستحق.

وفي حالة عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 90 يوماً من استحقاقها، لا يسمح باستخدام البطاقة الا بعد ستة شهور من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له.

وفي حالة تكرار عدم التزام العميل بالسداد لا تُجدّد البطاقة الا بعد سنة من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق.

وفي حالة تكرار عدم التزام العميل للمرة الثالثة، تلغى بطاقة العميل الائتمانية ولا تُجدّد مرة اخرى.

ما القائمة السوداء (Black List)، وهل يجوز للعميل الحصول على قرض او تمويل في حال وجود اسمه في القائمة السوداء؟

لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لدى بنك الكويت المركزي. علماً بأن المعلومات الائتمانية المتاحة من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) تشمل معلومات عن حالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ اجراءات قانونية بشأنه من قبل الجهات المانحة، وبصفة عامة لا تمنع تعليمات بنك الكويت المركزي اقتراض العميل المتخذ ضده اجراءات قانونية او حصوله على تمويل، حيث ان قرار منح الائتمان والتمويل يعتبر من صميم اختصاص الجهة المانحة ويرجع لسياستها الائتمانية.

5 سنوات

حول تأثير القروض الاسكانية بسعر الخصم، اشار المركزي انه فيما يتعلق بالقروض الاسكانية، فتقوم الجهات المانحة بتعديل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات، بشرط الا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة %2 (سواء بالزيادة او النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق قبل التغيير.

على سبيل المثال اذا كان سعر الخصم 3% ستقوم الجهة المانحة بتقاضي فائدة بحد اقصى 6%. وفي حال قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 3 % ليصل الى 6%، فان الحد الأقصى لسعر الفائدة المعدل يكون 8 % (مقدار التغير في سعر الخصم او 2% ايهما اقل).