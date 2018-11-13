آراء

جاءت نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة بشكل متوقع، حيث تمكن الجمهوريون من الحفاظ على مجلس الشيوخ في ظل نجاح كبير للديموقراطيين على مجلس النواب، وأبرز تلك التغيرات دخول سيدتين من أصول مسلمة وعربية ضمن التركيبة الجديدة للكونغرس الأميركي، وتعتبر تلك النتائج متوقعة، حيث تمكن الديمقراطيون خلال المرحلة الماضية من الحشد لإحداث تغيير جذري على الكونغرس الأميركي بهدف إقصاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا ان كل التوقعات أكدت بأن التغييرات قادمة إلا انها لن تكون جذرية فالجمهوريون سيتمكنون من الحفاظ على مقاعدهم في مجلس الشيوخ، إلا انه بلا شك فإن تلك التركيبة الجديدة تشكل تحديا جديدا للرئيس الأميركي ولكنه تحدٍ لا يصل الى مرحلة تغيير المشهد السياسي بحيث يتضمن الكثير من المواءمات السياسية في كثير من القضايا، وتعتبر السياسيات الأميركية في الشرق الأوسط لاسيما انهاء ملف الصراع العربي- الإسرائيلي ضمن الملفات التي يتفق عليها الجميع، بل إن الاختلاف حقيقة يكمن في داخل معسكر القوى الداعمة لـ «صفقة القرن» من حيث الاستعجال او انتظار إعلان تلك المنظومة كواقع جديد ولكن ذلك الإعلان لا يؤخر حقيقة التنفيذ، وذلك يدفعنا لنتساءل في ظل تلك الرؤية الأميركية- الإسرائيلية الواضحة تجاه تلك القضية ماذا يملك العرب في المقابل؟

ويتمثل فريق الرئيس الأميركي المتحمس لتنفيذ «صفقة القرن» كل من صهره جاري كوشنر والمبعوث الأميركي جيسون غرينبلات بالإضافة بالطبع الى السفير الأميركي في القدس ديفيد فريدمان، وبالرغم من حماسة الفريق للإعلان عن صفقة القرن في ظل التضعضع العربي على كافة الأصعدة، يرى السفير الأميركي فريدمان ارجاءها الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، حيث ان اعلان الصفقة سوف يؤثر في حظوظ احزاب اليمين والتي سوف تعطي ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية للحكم الذاتي الفلسطيني، وذلك ما لا يقبله الإسرائيليون المتطرفون الذين يطلقون على الضفة الغربية اسم «أقودا» ويرونها جزءا لا يتجزأ من دولة اسرائيل.

وتقوم «صفقة القرن» على الغاء الكثير من القضايا التي كانت على طاولة المفاوضات كحق العودة، وحل الدولتين بل ذهبت الى الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وقطع كامل الموارد عن السلطة الفلسطينية لاسيما اعانات وكالة غوث اللاجئين واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والإبقاء على المستوطنات وقيام اسرائيل بالإشراف الأمني على المعابر وحذف ملف الحدود، في مقابل حصول الفلسطينيين على 60% من الضفة ودويلة في غزة، كل تلك الاجتهادات ستلقي بظلالها على شكل المنطقة برمتها وليس فقط على صعيد الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

