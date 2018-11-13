آراء

يقول المثل العراقي القديم ( أبو مرق يعرف حق أبو خبز ) وهذا صحيح لأن الخبز يغمس بالمرق والمرق يشرب للخبز وتصير القصة خلطبيطة، واليوم ونحن بالكويت الحبيبة عشنا حالة أبو مرق يعرف حق أبو خبز حيث بتنا كمواطنين كويتيين لا نعرف ما هو الصحيح وما هو الغلط؟ ومن هو الصادق ومن هو الكاذب؟ ومن يدافع عن مصالح الوطن والمواطن ومن يبيعهم ويتمصلح؟ ومن يفقه دستوريا ومن لا يفقه ومن يعمل وفق عقل رزين يرى وجه الله في هذا الوطن ومن يعمل للانتخابات القادمة وكيفية زيادة الذين يصوتون له وكيف يحافظ على قواعده الانتخابية؟ وصار متهم الأمس قلب دفاع اليوم وصار المكلمان المعارض بالأمس شاكرا وممتنا لمن قال عنه قبيضا وصدق من قال «دوام أكثر الحال من المحال» وكل شيء يهون ويمسح من أجل المصالح والمكاسب الشخصية.

وسبب أنه أبو مرق يعرف حق أبو خبز عندنا بالكويت ما حدث بالجلسة الأولى لمجلس الأمة بعد الإجازة الطويلة وبعد كل هذه الإجازة كانت النتيجة خرق للدستور وتعالي والتجبر على أهم سلطة من السلطات الثلاثة بالبلاد وأن أكثر النواب يعمل ويفعل ما يريد من أجل مصالحه الشخصية والخاصة يعني واقع حاله يقول (أنا ومن بعدي الطوفان) وما حصل في جلسة الـ 30 من شهر أكتوبر الماضي يرسخ ويثبت أن النائب وهو ممثل للأمة وحامي حماها أنه فوق القانون ولا يخضع لأحكام السلطة القضائية وبعد هذا كله نسأل ونقول ليش ما في احترام للقانون؟ ولذا نقول لا تلوم الصغير وهذا هو فعل الكبير، وقانون الانتخاب رقم 35 الذي صدر بعام 1962م بالمادة رقم 50 التي تنص على الآتي ( تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخابات يعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس) والمادة 2 من نفس قانون الانتخاب تنص على الآتي (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد له اعتباره ) وعندما نقرأ المادة 2 من قانون الانتخابات نفهم أن المدان بحكم نهائي ولم يرد له اعتباره من خلال حكم ثان يبرئه مما جاء بحقه من تهمة فهو ليس له حق بأن يرشح وينتخب ولذا جاء نص المادة 50 يعلن سقوط العضوية وليس على مجلس الأمة سوى إعلان سقوط العضوية وخلو المقعد النيابي وهذا ما تجاوزه الـ31 نائباً في الجلسة المذكورة، والسؤال هنا لماذا قام هذا العدد من النواب بهذا الفعل؟ وما هو الهدف المنشود منه؟ وهل هناك اتفاقية غير معلنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل هذا الفعل جاء من أجل تهميش وتقليص دور السلطة القضائية؟ أم هو فعل وعمل متفق عليه حتى يأتي حكم المحكمة الدستورية تبطل المجلس بسبب عدم التزام النواب بالمادة 50 من قانون الانتخاب؟ أم تعلن المحكمة الدستورية خلو المقعدين وشغرهما وتدعو لانتخابات تكميلية لهذين المقعدين؟ ولكن السؤال المهم في اتفاق وتبادل أدوار تحت بند من بغى شيء ترك شيء وأن هذا الفعل هو أحد صور سياسة الأخذ والعطا أم هي صفقه عقدة بوجود أسراي واحد؟ وهل كان للحكومة الرشيدة رد فعل على هذا الإجراء الخاطئ من بعض النواب؟ ولا اتبعت سياسة عين عورة وعين صحيحة؟

والحين ونرجع ونقول أبو مرق يعرف حق أبو خبز بس السؤال المهم للمواطن الكويتي العزيز عرفت من هو أبو المرق ومن هو أبو الخبز؟ أم كل القصة هي ( تشريب اللحم )، وهنا ما عاد لي كلام أكتبه إلا التوجه لرب العالمين سبحانه بالدعاء له أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويفشل كل اتفاق للمستاء وكل صفقه لأبو السراي الواحد، ولا يصح إلا الصحيح.

***

مواطن خبل يسأل: حال اللجنة التشريعية الجديدة بمجلس الأمة نوع من أنواع الطائفية؟ الجواب لا عيب ما عندنا طائفية هذي هي ديموقراطية «أنا وبس» وأنت يا مواطن يوووز وأعقل.

