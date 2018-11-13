آراء

من المعيب جدا استغلال الكوارث الطبيعية في تصفية الحسابات السياسية، ولهذا فان ما ظهر في الايام القليلة الماضية فيما يتعلق بكارثة الامطار التي هطلت على الكويت اظهر المخبوء في النفوس من استخفاف بالمسؤولية الوطنية، واستغلال نيابي بشع لاي قضية كي يفرغ البعض احقاده ضد الاخرين، وفي هذا الشأن من المهم جدا التفكير بهدوء، وبعيدا عن اي حسابات شخصية.

أولا: إن كمية الامطار التي هطلت فاقت المعدلات المعتادة في العقود الماضية، ففي بعض المناطق سجلت نحو 74 ملليمتراً، بينما كان المعدل الطبيعي سنويا لا يتعدى 15 أو 20 ملليمتراً.

ثانيا: صحيح ان التخطيط المدني للمناطق الجديدة كشف عن عيوب، غير ان الواقع ان مجاري تصريف الامطار صممت نسبة الى المعدلات السابقة، مع بعض الاخطاء، التي من الواجب ان تكون قيد المحاسبة.

ثالثا: لم يلحظ التخطيط الوضع التاريخي للمناطق، بمعنى السيول التي كانت تحدث قديما، ومجاري المياه الطبيعية في هذا الشأن، وهنا لا بد من العودة الى المخططات كافة، واعادة النظر بها، واصلاح ما يمكن ان يؤدي الى تلافي هذه المشكلة في المستقبل.

رابعا: ان التغيرات المناخية في العالم، خصوصا في العقود الثلاثة الماضية، بدأت تظهر بشكل واضح في معظم دول المنطقة، فالاردن حيث الطبيعة الجغرافية مهيأة لمثل هذه الحالات شهدت سيولا لم يسبق ان شهدتها في الماضي، وفي لبنان كذلك، كما في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فان هذه الكارثة يجب ان تكون حافزا على اعادة النظر في التخطيط، لاسيما اننا في منطقة معرضة لجهات مناخية متقلبة نتيجة قربنا من ايران ومنطقة البحر المتوسط.

خامسا: في الكوارث لا بد من التضامن، غير ان ما شهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سخرية، ومن اتهامات بالذمم للناس، ابرز جانبا سلبيا لم نعتد عليه في الكويت، وهذا يعني ان منظومة القيم لدينا باتت بحاجة الى تحليل واعادة نظر، وربما هنا يبرز الدور التربوي في المدارس، ففي القديم، خصوصا كما يروي الاباء والاجداد في الكويت، كانت الكوارث الطبيعية تشكل عنصر تضامن يبرز بين الكويتيين، اكان مثلا فيما يعرف بسنة الهدامة، وسنة الطبعة وغيرها من الكوارث التي اصابت الكويت، وكيف تجلى فيها التضامن الاجتماعي.

هذا الارث يحتم علينا ان نتعاطى مع هذه الكارثة بروح المسؤولية، فالمتضررون يحتاجون بالدرجة الاولى الى الرعاية والتعويض السريع، وبعدها يبدأ البحث في المثالب والتقصير وتحميل المسؤوليات، لكن ان يبدأ الامر من المطالبات باستقالة هذا الوزير او ذاك، او هذا المسؤول، من دون البحث في الاسباب ومعالجتها، يعني ببساطة الابقاء على المشكلة، لان حلها يحتاج دراسة مستفيضة، وفي حال الاستقالة، وكما هو معروف في الكويت، سيأتي فريق جديد للعمل، وهذا سيحتاج الى وقت لدراسة اسباب المشكلة، وبالتالي فاننا لن نصل الى حل قبل فترة طويلة، وتكاليف جديدة تزيد الاعباء على المال العام.

الحل بداية في ان تكون هناك معالجة جذرية لمشكلة الاضرار، واعادة النظر بالتخطيط العمراني في مرحلة لاحقة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمجاري الامطار، وان يكون التخطيط لعقود عدة مقبلة، والتعلم من هذا الدرس، اضافة الى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وليس تصفية الحسابات، كما ان الحكومة عليها النظر بجدية الى مسألة العمل بنظام الجودة الشاملة في كل مؤسساتها. يبقى القول ان الجهد الكبير والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الكارثة، اتت بنتائج عن القدرة على دفع المسؤولين الى العمل من دون النظر الى الآثار التي شغلت بعض النواب.

