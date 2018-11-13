آراء

اليوم لست بصدد انتقاد الحكومة او تقديم عتاب على مجلس الأمة لأن الناس ملت وهي تنتقد ، وللأسف وكما في المثل «اذن من طين واذن من عجين» يعني مهما كتبنا وانتقدنا «هذا سيفوه وهذي خراجينه» وهذا الحديث للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

في هذه الأيام وخلال ما شهدنا من غرقة تعودنا أن نراها كلما ارتفعت قليلا نسبة مياه الأمطار في البلاد أو أن أذكر جانبا إيجابيا شاهده الجميع في الايام القليلة الماضية التي كادت الكويت أن تغرق فيها بفضل عدم رقابة نيابية وتهاون حكومي في أغلب المشاريع إن لم يكن جميعها.

الصورة المشرقة التي شاهدتها في أيام الأمطار والسيول وعندما تحول الحديث الى مشهد من أفلام الرعب والاكشن وهو مشهد اعتدنا مشاهدته ولكن لم نعتد او نتعود على معايشته، ما أثلج صدري وبرهن لي أن الكويت بألف خير ولاخوف عليها هو منظر الشباب الكويتيين الذين تطوعوا وهم يضعون أياديهم في يد مؤسسات الدولة ويقومون بإنقاذ الأسر والأشخاص الذين علقت سياراتهم وغرقت في الشوارع والجسور وأيضاً مساعدة أصحاب المنازل الذين تضررت منازلهم.

إنهم شباب خرجوا من منازلهم من أجل الكويت أولا وأهلها ثانيا وعرضوا أرواحهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين والنعم أبناء الكويت أثبتم للجميع أنكم وقت الشدائد يدا واحدة بدون تفرقة وتصنيفات لا أحبذ أذكرها. في مثل هذه الشدائد رأينا أهل الكويت قلوبهم على بعض وشاهدت بأم عيني انها ملحمة في حب الوطن والوحدة الوطنية.

كم اتمنى ان اشاهد هذه المشاهد يوميا فهي بحق العنوان الحقيقي لمعدن أبناء الكويت وأهلها، شكرًا لكم يا شباب الكويت على ما قدمتموه خلال هذه الازمة وهذا ليس بغريب عليكم ومعادن الناس تظهر وتبان في المحن والشدائد، وكم أفرحني منظركم وانتم تساعدون بعضكم بعضا ومنكم من يعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ أسرة أو مسن دون النظر إلى من هو؟ وشنو قبيلته وطائفته؟ وهذا أكد للعالم أن وحدتنا تظهر في الشدائد وأثناء المحن.

اخيرا عسى ربي أن يرحم ويغفر من استشهد في هذه المحنة ويعوّض من طالته خسائر مادية وشكرا لكم يا شباب بلدي.

