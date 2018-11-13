آراء

تظهر معادن الناس وأصالتهم في أوقات الشدة، والشدائد تكشف حقائق الناس المدعية للمثالية التي تسبح في عالم فضاء دولة أفلاطون الفاضلة، كل مسؤول في الدولة يتم اختياره وفق معايير تتسم بروح القيادة وحسن التصرف في الظروف الصعبة.

وفي وزارة التربية يتم اختيار القياديين وفق المعايير نفسها في الوزارات الأخرى ولكن القيادي في وزارة التربية يزيد عنهم أن تكون له رؤية تربوية قدمها أثناء مقابلة الترقية ، لأن التربوي يحاكي العقول ويبني أجيال المستقبل التي سوف يعتمد عليها المجتمع في تنميته.

الكل شاهد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي قوة الأمطار التي نزلت في دولة الكويت ، والجميع رأى الآثار التي خلفتها هذه الأمطار من كوارث غير متوقعة وخاصة في مناطق محافظة الأحمدي، ولكن رب ضارة نافعة تتمثل في أن هذه الكوارث تكشف حقائق المسؤولين الذين يتسترون وراء جدار أوهن من جدار بيت العنكبوت.

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة دخيلة في البيئة التربوية وهي ظاهرة تعمد بعض المسؤولين تصوير أنفسهم خلال جولاتهم في المدارس حيث يطبق قاعدة ومبدأ «صورني وأنا ما أدري» وهذه الظاهرة منتشرة جدا في أروقة الأحمدي التعليمية بشكل أكبر مقارنة بالمناطق التعليمية الأخرى .

هؤلاء المسؤولون تناسوا مشاعر الناس المتضررة من هذه الكوارث بل أنا على يقين أن مشاعر هؤلاء القادة التربويين تجمدت لدرجة السكون حيث لا يمكن لأي حدث أن يحرك شعرة واحدة حتى لو كان الأمر فيه ضحايا بالأنفس.

عندما يقوم المسؤول بجولة في الميدان التربوي فهذه الجولة تكون من صميم عمله المطلوب منه، لأن هذا عمله وملزم به ولكن حاليا يتعمد هؤلاء المسؤولون بل في بعض الأحيان يجبرون الموظفين بتصوير جولاتهم وعمل مقاطع تصويرية ونشرها في برامج التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية متجاهلين أن في هذه المقاطع تظهر صور بعض المعلمات المحجبات والمتنقبات بدون أخذ موافقتهن فتتسبب هذه المقاطع بمشاكل أسرية لهن في حياتهن الاجتماعية.

رسالة لمعالي وزير التربية:-

- في عام 2006 أصدرت وزارة التربية قرارا وزاريا في عهد الوزير الدكتور عادل الطبطبائي وينص هذا القرار على منع أي تصريح بالتصور من قبل أي مسؤول في وزارة التربية مهما كان منصبه في الوزارة ولا يكون التصريح إلا عن طريق الوزير أو وكيل الوزارة فقط، لذا نرجو من معاليكم تفعيل هذا القرار مرة أخرى لدحض المتكسبين من قضايا التعليم وردعهم وكذلك تحجيم المتسلقين منهم.

- الإنجاز يا وزير التربية يخصص له سجل خاص يملؤه القيادي بإنجازاته و لا يكون توثيق إنجازاته بعمل فلاشات خاوية على عروشها وصور مفبركة حتى وصلت جرأتهم بعمل شيلات غنائية توهم من يسمعها ويشاهدها كأنها أغانٍ راقصة والهدف من هذه الفلاشات إيهام الناس بأنهم يعملون بجد وهم على يقين بأن عروش كراسيهم خاوية لا يمكن إحياؤها لأن السلخ لا يضر الشاة بعد ذبحها.

