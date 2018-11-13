مال وأعمال

قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها استثمرت باسم الكويت في شركة viesgo في مارس 2015 بحصة 40% بلغت كلفتها انذاك 397 مليون يورو.

واضافت الهيئة وفقا لوثائق رسمية اطلعت عليها النهار أن معدل العائد الداخلي للصفقة بلغ مبدئياً كما في نهاية ديسمبر 2017 (تاريخ اجراء التقييم المستقل) 13.3% حيث يتم تقييم الحصة المملوكة في شركة viesgo من قبل طرف ثالث متخصص.

واشارت الهيئة الى ان مجمل المصاريف والتكاليف المتعلقة بامتلاك الحصة المذكورة 8.4 ملايين يورو.

وقالت الهيئة انه في يونيو 2018 تم الدخول في اتفاقية للقيام بعملية بيع جزئي يشمل بعض اصول شركة viesgo مقابل 600 مليون يورو منها 240 مليون يورو لحصة الـ40% التي تملكها دولة الكويت، وذلك بشرط اتمام الموافقات والتكاليف، ويتوقع ان تمثل نسبة الأصول المتبقية حوالي 55% من صافي قيمة الأصل قبل عملية البيع، كما يتوقع أن يبلغ العائد الداخلي حوالي 40% الا ان الصفقة لم تكتمل حتى الان.

وشددت الهيئة العامة للاستثمار على ان كل الارباح المجنية من الاستثمارات في شركة viesgo يتم دفعها لمحفظة الأجيال القادمة، وقد تم جني عوائد وارباح بواقع 178 مليون يورو من هذا الاستثمار لمصلحة صندوق الأجيال القادمة فقط.

