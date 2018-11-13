مال وأعمال

أكد بنك الكويت المركزي عدم قيامه باجراء دراسات تتعلق بالرهن العقاري، لافتاً أن الدراسة التي تم اعدادها وقدمت الى مجلس الوزراء الموقر قام بها بنك الائتمان الكويتي بناء على دراسة استشارية تم اجراؤها من قبل شركة ماكينزي بتكليف من بنك الائتمان وتتعلق بانشاء اطار مستدام للتمويل العقاري في دولة الكويت.

وبين المركزي في رده على سؤال برلماني موجه لوزير المالية د.نايف الحجرف حول انتهاء المركزي من مسودة مشروع قانون الرهن العقاري أن الدراسة التي قدمت لمجلس الوزراء من قبل بنك الائتمان هدفت الى وضع اطار مشروع لاعادة هيكلة استراتيجية الاقراض وتحويل البنك الى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري.

وأضاف المركزي أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ بنك الكويت المركزي وممثل لا تقل درجته عن وكيل مساعد أو ما يعادلها من كل من وزارة العدل وبنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وادارة الفتوى والتشريع، بالاضافة الى عضوية مدير ادارة الدين العام في وزارة المالية وممثل عن اتحاد مصارف الكويت.

وأشار الى أن اللجنة المشكلة لاعداد مشروع القانون اللازم بالصيغة القانونية من قبل ادارة الفتوى والتشريع تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

