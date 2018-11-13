مال وأعمال

قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إن الموافقة على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية بشأن استغلال اللوحات الاعلانية داخل محطات الوقود التابعة لها مشوب بالبطلان لصدوره دون وجود أي دراسة فنية من الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016.

وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الهدية بشأن عدم تنفيذ قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 21/8/2017 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية بشأن استغلال مواقع اللوحات الاعلانية داخل محطات الوقود التابعة لها، على الغاء القرار بموجب قرار اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي.

وكان المجلس البلدي قد وافق على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية بشأن استغلال مواقع اللوحات الاعلانية داخل محطات الوقود، واضاف أن الموافقة على تطوير مواقع محطات البنزين على الطرق الرئيسة وضمن مناطق السكن والعائدة لكل من شركة السور لتسويق الوقود، الشركة الأولى لتسويق الوقود المحلي، شركة البترول الوطنية، وذلك بتقسيم محطات البنزين، واضافة بعض الأنشطة وفقاً لما جاء بالقرار وسريان أحكام قرار المجلس البلدي الذي ينص بالموافقة النهائية على اضافة الاعلانات التجارية المذكورة بالمادة 14 بقرار المجلس البلدي والخاص بمشروع لائحة الاعلانات الجديدة الى قرار المجلس البلدي والخاص بتطوير محطات تعبئة الوقود ووفقاً للاشتراطات الواردة فيه.

