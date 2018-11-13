مال وأعمال

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر اصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة اجمالية بلغت 160 مليون دينار (527.4 مليون دولار).

وحسب بيان للمركزي، بلغ أجل الاصدار 3 أشهر، بمعدل عائد يصل الى 2.75%. ويتوافق عائد تلك السندات وأجلها مع آخر اصدار للمركزي الكويتي في 6 نوفمبر الحالي، والبالغ قيمته 240 مليون دينار. وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة اضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، واحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

