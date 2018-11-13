مال وأعمال

أنهت البورصة أمس، على تباين حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.24 في المئة، فيما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.06% و0.2% على الترتيب. ولم يختلف الأداء عن ذي قبل، حيث تركزت السيولة بشكل أكبر في الأسهم المكونة لمؤشر السوق الأول، بينما حظي السوق الرئيسي بأحجام التداول الأعلى. وأوضح أن المؤشر الرئيس بدا اليوم أكثر تعافياً من المؤشرين الآخرين نظراً لنشاط القطاع العقاري الذي حظى بأغلبية الارتفاعات الا أن ذلك كان بمحدودية واضحة في حركة تداولات القطاع ككل.

وقال ان المؤشر العام ما يزال مُتماسكاً فوق خط دعمه الأساسي الواقع عند مستوى 5100 نقطة وهو مؤشر ايجابي لاحتمالية الصعود القريب شريطة أن تتصاعد وتيرة التداولات في الجلسات المُتبقية من الأسبوع.

وأشار الى أن المقاومة الأولى للمؤشر العام تقع عند مستوى 5115 نقطة، موضحاً بأن تجاوزها يُرشح المؤشر الى اختبار نقاط المقاومة التالية عند 5130 ثم 5150 نقطة على التوالي. وسجلت مؤشرات 5 قطاعات بالبورصة ارتفاعاً اليوم بصدارة العقارات بنمو نسبته 0.85% بعدما سيطر القطاع على القائمة الخضراء معظم فترات التداول.

