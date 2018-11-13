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غزة الوكالات: استشهد سبعة فلسطينيين أحدهم قائد بارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» حاولت قوات الاحتلال خطفه وأصيب آخرون جنوبي قطاع غزة بينما اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجرح آخر في المواجهات.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة الحدودية شرق خان يونس بعمق ثلاثة كيلومترات واغتالت القائد في الكتائب نور بركة. واضاف البيان «بعد اكتشاف أمرها وقيام عناصر كتائب القسام بمطاردتها والتعامل معها تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب القوة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين».

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن القوة الإسرائيلية حاولت اختطاف القائد في كتائب القسام نور بركة قبل قتله. فيما تحدث مراقبون إسرائيليون عن أن هدف العملية لم يكن اغتيال القيادي الفلسطيني بل اختطافه للحصول على معلومات منه.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن «ستة مواطنين استشهدوا وأصيب سبعة آخرون بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة شرق خان يونس». وأضاف في بيان أن «الشهداء تتراوح أعمارهم بين 24 و37 عاما».

في المقابل اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وإصابة ضابط آخر خلال العملية. وقال الجيش في بيان فجر امس «خلال عملية تشغيلية لقوة خاصة في قطاع غزة وقع تبادل إطلاق للنار، فقتل أحد ضباط الجيش وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة».

من ناحيته أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الأخير ترأس اجتماعا أمنيا لبحث هذه التطورات،وعلى الأثر قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قطع زيارة قصيرة يقوم بها إلى باريس والعودة إلى إسرائيل.و أمرت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية المحاذية له. وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز جاهزيته على الحدود مع قطاع غزة .وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع «تويتر» امس «لقد تم تعزيز قوات الجيش في القيادة الجنوبية، والجيش جاهز لتفعيل قوة كبيرة لو تطلب ذلك».وقال أدرعي إن العملية لم تكن تهدف لتنفيذ عملية اختطاف أو اغتيال، ووصفها بأنها كانت «ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل».

واعتبرت «القسام» أن «المقاومة لقنت العدو درساً قاسياً وجعلت منظومته الاستخباراتية أضحوكةً للعالم، فرغم حشد كل هذه القوى للعملية الفاشلة، فإن المقاومة استطاعت دحره وأجبرته على الفرار، وهو يجر أذيال الخيبة والفشل».

من جهته أكد مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين امس أن «المقاومة تتعامل في الميدان وفق تقديرات الواجب».وشدد على أن «المقاومة لن تكتفي بإفشال محاولات العدو ومخططاته، بل ستفتح كل الخيارات لحماية الشعب الفلسطيني ومفاجأة العدو الصهيوني».

الى ذلك دانت وزارة الخارجية الفلسطينية امس الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة اسرائيلية في غزة .واضافت «الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ناتجة عن عدوان صريح ومخالف لكل المعايير للقانون الدولي والقوانين الاخرى ذات الصلة».

