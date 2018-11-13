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باراديس (الولايات المتحدة)- الوكالات: أودت الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا بحياة 29 شخصًا على الأقلّ، وهو نفس عدد الضحايا الذين قضوا في الحريق الأكثر دمويّة في هذه الولاية الأميركيّة في العام 1933، وفق ما أعلن كوري هونيا شريف منطقة بوت.

وأوضح هونيا في مؤتمر صحافي «عثرنا على رفات ستّة أشخاص إضافيّين، ما يرفع العدد الإجمالي الحالي للقتلى إلى 29». وتلقى أكثر من 250 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة واسعة قرب ساكرامنتو، عاصمة الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، وفي منتجع ماليبو البحري الشهير.

ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في طرفي الولاية من مقاطعة بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا حيث تنتشر الحرائق الأكبر، وفي منطقة لوس انجليس.ويستعدّ رجال الإطفاء الذي يحاولون إخماد حريق لوس انجليس إلى عودة رياح منطقة سانتا آنا الخطيرة والتي تعرف بـ»رياح الشيطان» التي قد تساعد امتداد ألسنة اللهب بحسب بيان للسلطات وأصبحت الحرائق التي اندلعت الخميس وغذّتها رياح عنيفة، الأكثر تدميراً في تاريخ كاليفورنيا مع اشتعال أكثر من 6700 مبنى بينها مستشفى ومنازل في مدينة باراديس التي تعدّ 27 ألف نسمة شمال ساكرامنتو.ويقدر عناصر الإطفاء أن السيطرة الكاملة على الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع. وقال خبير الأرصاد الجوية، مارك تشينارد، من مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك ماريلاند إن «الوضع يسوء.. سنشهد رياحاً تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة مع هبات بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلاً في الساعة». وقالت الشرطة إن جثثاً كثيرة من تلك التي عثر عليها الأسبوع الماضي كانت في سيارات محترقة أو بالقرب منها. ووصلت النيران إلى باراديس بسرعة أجبرت الكثيرين على ترك سياراتهم والنجاة بأرواحهم عبر الطريق الوحيد في البلدة الجبلية.

كذلك وردت بلاغات تفيد أن 35 شخصاً مفقودون، كما أصيب ثلاثة من أفراد فرق الإطفاء. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من المفقودين بين القتلى الذين تم العثور عليهم.

وبحلول مساء السبت، كان حريق كامب فاير قد أتى على أكثر من 100 ألف فدان على أطراف غابة بلوماس الوطنية. وتمكنت فرق الإطفاء من وضع خطوط للاحتواء حول نحو 20% من الحريق.

وعلى بعد 800 كيلومتر إلى الجنوب، استعر حريق وولزي على السفوح فوق ماليبو بشدة خلال الليل، بعد أن تضاعفت المساحة التي ينتشر فيها من مساء الجمعة وحتى الأحد مما شكل تهديداً على ألوف المنازل بعد صدور أوامر إجلاء إلزامية لربع مليون شخص في المدينة وأحياء في مقاطعتي لوس أنجلوس وفانتورا.

