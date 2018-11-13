عربيات ودوليات

باريس- أ. ف. ب: ضاعف الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين منذ أسابيع التصريحات والتصريحات المضادة حول إمكانية عقد لقاء بينهما في باريس، وفي نهاية الأمر جرت بينهما محادثات «عفوية» إنما ليس على انفراد.

والتقى ترامب وبوتين حول مائدة غداء في قصر الإليزيه وبحثا مطولا المسائل الدولية بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان الحديث «عفويا» بحسب الرئاسة الفرنسية خلال الغداء الذي أقيم على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى. ووصف بوتين نفسه المحادثات مع نظيره الأميركي بأنها «جيدة»، بحسب ما أوردت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية. واستعان بوتين بمترجم ليبحث بالإنكليزية مع ترامب الأحداث الدولية ولا سيما مسائل الشرق الأوسط إضافة إلى مسألة كوريا الشمالية، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شاركت أيضا في المحادثات بين الحين والآخر. ولم يكن من المؤكد عقد مثل هذا اللقاء، حتى لو أنه لم يكن لقاء ثنائيا فعليا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن السلطات الفرنسية طلبت ألا يطغى على مراسم مئوية الحرب العالمية الأولى لقاء ثنائي كانت ستسلط الأضواء عليه حتما. وقال بوتين قبيل الغداء الأحد «اتفقنا على عدم بلبلة برنامج عمل مضيفينا هنا. لن يعقد لقاء مبرمج هنا على طلبهم، لكنه قد يحصل على هامش قمة مجموعة العشرين أو في وقت لاحق». ووصل كل من ترامب وبوتين صباح الأحد إلى حفل الذكرى عند قوس النصر بمفرده بمعزل عن القادة الآخرين، وفق ما أظهرت مشاهد التلفزيونات. وكان الرئيس الروسي آخر الوافدين فتوجه عفويا إلى ترامب ليصافحه قبل أن يشير له بإبهامه المرفوع وهو يبتسم له. وذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيسين اتفقا على عقد لقاء لإجراء محادثات مفصلة أكثر على هامش قمة مجموعة العشرين في نهاية نوفمبر في الأرجنتين.

