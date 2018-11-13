عربيات ودوليات

عدن الوكالات: اشتبكت قوات الجيش الوطني اليمني المدعومة من تحالف دعم الشرعية، مع الحوثيين في معارك عنيفة في محيط مدينة الحديدة ومداخلها،فيما بدأت بتضييق الخناق على عناصر ميليشيات الحوثي لمحاصرتها داخل المدينة. وحقق الجيش اليمني تقدما جديدا في الحديدة، حيث اقتحم حي الربصة جنوب غرب المدينة ة وسط معارك ضارية يخوضها مع ميليشيات الحوثي. وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش تمكن من السيطرة على مدرسة النجاح وعددٍ من المباني المجاورة لها.كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد مواجهات عنيفة منيت خلالها ميليشيات الحوثي بخسائر كبيرة في صفوفها.وتوجهت القوات المدعومة من التحالف صوب مستشفى الثورة لاستعادتها.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني وصل إلى شارع صنعاء في الحديدة، وأحرز تقدما كبيرا في الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة وأنه بات على أبواب السيطرة على نقطة الشام الاستراتيجية لاستكمال حصار الميليشيات بشكل كامل في طريقه لاستعادة الميناء القريب هناك.