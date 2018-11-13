عربيات ودوليات

طهران- د. ب. أ: أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون العمليات العميد محمود موسوي امس جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أية تهديدات لناقلات النفط الإيرانية. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول إن «أية مضايقات تتعرض لها عمليات الشحن والتجارة في الممرات والمياه الدولية تتعارض مع القوانين الدولية ومثل هذه التصرفات غير مقبولة». وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية «تتمتع بالقدرات اللازمة لحماية مصالحها في مختلف المجالات». وأكد استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمواصلة تقديم الدعم للسفن التجارية وناقلات النفط «حتى نتمكن من استخدام الممرات المائية باستمرار» ووصف تصريحات بعض السياسيين الأميركيين بهذا الشأن بأنها «ليست بالشيء الجديد» وأنها بدأت منذ الثورة الإسلامية.