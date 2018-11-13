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مقتل 20 طفلاً في مدرسة أحرقها طلبة مفصولون


كامبالا- د.ب.أ: أعلنت مصادر أمنية مقتل 20 طفلا وإصابة 40 آخرين بعد قيام طلبة غاضبين بإضرام النار في مدرستهم وسكن الطلاب التابع لها جنوب غربي أوغندا. وقال المتحدث باسم الشرطة إيميليو كاييما إن المشتبه بهم تم فصلهم مؤخرا من مدرسة سانت برنارد الثانوية بمنطقة راكاي. وكشف المسؤول الأمني المحلي بين نوامانيا عن توقيف أربعة من الطلاب المفصولين ومراقب ومن المرجح أن يتم توجيه تهمة القتل إليهم. وقالت الشرطة إنه تم نقل الأطفال المصابين الذين يعاني 15 منهم من جروح خطيرة، إلى مستشفى قريب. وتتراوح أعمار الضحايا بين 15 و16 عاما وأشارت تقارير محلية إلى أن عدد الأطفال القتلى وصل إلى 20.


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