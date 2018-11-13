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«الأبحاث» نظم ورشة لاستخلاص الوقود الحيوي


نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل إقليمية تحت عنوان (استخلاص الوقود الحيوي والمنتجات ذات الجدوى الاقتصادية من الطحالب الدقيقة) وسط مشاركة دولية واسعة من متخصصين ومهتمين في هذا المجال. واكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في كلمة لها خلال الورشة الحاجة إلى الحفاظ والاستخدام المستدام لموارد الكويت البيولوجية وغيرها من الموارد الطبيعية وذلك للتوصل للنمو الاقتصادي المستدام المرتبط ارتباطا وثيقا بـ (رؤية دولة الكويت للعام 2035) كما سلطت الضوء في كلمتها على إسهامات المعهد في تطوير مختلف القطاعات والصناعات في البلاد.


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