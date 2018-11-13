وطن النهار

قالت وزارة الصحة ان واقعة اختلاس المكتب الصحي في لندن كانت خلال العام 2016 بعد اكتشاف العصابة بواسطة الادارة الحالية للمكتب، ومازالت التحقيقات جارية في هذا الخصوص. وذكرت الوزارة في بيان لها ردا على ما يتم تداولة في وسائل التواصل الاجتماعي من حدوث اختلاسات حالية في المكتب الصحي في لندن أن الحادثة وقعت خلال العامين الماضيين . يذكر أن تحقيقات مشتركة بين الشرطة البريطانية ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية، كشفت عن اختلاسات قام بها 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي بالعاصمة البريطانية وتقدر بنحو 13 مليون جنيه إسترليني «نحو 5 ملايين دينار».

فيما ذكر ايضا وزير الصحة السابق د. جمال الحربي عن إحالته لعدد من المكاتب الصحية للنيابة العامة بسبب التجاوزات المالية التي حدثت فيها مشيراً إلى أن الحل إما بالربط الالكتروني مع الادارة المالية او التعاقد مع شركات عالمية مختصة بالتدقيق على المصاريف، مؤكدا أنه ابلغ وزارة المالية بهذا الشأن للتعاقد مع مكاتب التدقيق للحد من الاختلاسات والتجاوزات التي سبق ان حدثت في مكتب المانيا الصحي ومكتب لندن.

