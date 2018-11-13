وطن النهار

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة.

وقال الجهاز المركزي في بيان صحافي امس الاثنين إن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز في معاملات المؤسسة وفي هويات العمل التي تصدرها للعاملين فيها.

وأضاف أن الطرفين اتفقا أيضا على متابعة أوضاع العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية لدى الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الموانئ لضمان حصولهم على حقوقهم.

وأوضح الفضالة وفقا للبيان أن الجهاز يرتكز في مساعيه الرامية لتوفير فرص عمل لأبناء هذه الفئة على رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع سياسات وتوجهات الدولة في تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.

حضر الاجتماع مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في ميناء الدوحة د. يحيى العبدال ومدير الإدارة القانونية فؤاد دشتي.

