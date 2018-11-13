وطن النهار

تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف»، تنظم الأمانة العامة للأوقاف الملتقى الوقفي الخامس والعشرين يومي 19 و 20 من الشهر الحالي، في فندق الريجنسي، برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات والشخصيات العامة من العلماء والأكاديميين من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية، والعديد من المختصين في مجال الوقف وشؤونه وذوي العلاقة بالوقف والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي: إن الملتقى الوقفي الخامس والعشرين سيحظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على غرار السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الملتقى يسعى للتأكيد على إنجازات ومشاريع الأمانة وريادتها الوقفية على مدى ربع قرن، ومساهماتها الكبيرة لإغاثة المنكوبين من الكوارث والحروب والمجاعات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية كوزارة الخارجية، واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة، وبيت الزكاة، وغيرها.

وبين العفاسي أن الأمانة العامة للأوقاف -بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن ملف الأوقاف في الكويت- تنظم هذا الملتقى، انطلاقاً من رؤيتها المعاصرة لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي وتوجيه قدراته الفعالة نحو تنمية المجتمع والنهوض به في جميع المجالات، مبيناً أن حفل افتتاح الملتقى الوقفي الخامس والعشرين سيعقد يوم الاثنين المقبل 19 الحالي بفندق الريجنسي، تزامناً مع احتفالية الأمانة بمرور ربع قرن على تأسيسها. ومشيراً إلى أن فعاليات الملتقى وندواته وحلقاته النقاشية ستستمر على مدار يومين.

وأوضح أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور الرئيسة أولها: (الأمانة العامة للأوقاف.. إدارة حكومية، بشراكة مجتمعية)، وثانيها: (الوقف تاريخ وحضارة)، وثالثها: (نماذج خيرية وتطوعية عالمية).

وأعرب العفاسي عن خالص شكره لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، وغيره من الملتقيات السابقة التي حظيت برعاية واهتمام سموه، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى والقائمين على هذا الملتقى، آملا للكويت دوام التقدم والازدهار والأمان.

من جانب اخر، وضع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أول من أمس الأحد حجر الأساس لمشروع بناء (جامع الزيتون) ومقر (المعهد الأعلى للشريعة) بمنطقة (الحريرية) بغربي العاصمة التونسية. وأعرب الوزير العفاسي في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عن الأمل في أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في توعية الأئمة وخطباء المساجد وترشيد الخطاب الديني في كل مساجد تونس. واعتبر الوزير العفاسي ان المشروع الذي يقام بتمويل كويتي «هو ثمرة تعاون مشترك بين الكويت وتونس ويمثل نقطة دفع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الديني».من جانبه اعرب وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم عن التقدير والامتنان للمبادرة الكويتية وقال في تصريح مماثل «اليوم يوم عيد بالنسبة لنا في تونس ونجدد شكرنا وامتناننا الكويت الشقيقة». موضحا أن هذا المشروع لا يقتصر على بناء جامع فقط، بل بالإضافة له تشييد (المعهد الأعلى للشريعة) الذي سيتولى تكوين الكوادر الدينية.

وأضاف «هذا المعهد مهم جدا نظرا لأثره الكبير على الخطاب الديني وتحصينه من الأفكار المشوهة والمتطرفة اذ سيؤثر هذا المعهد على الخطاب الديني في كل مساجد تونس وعددها ستة آلاف».

في السياق ذاته أعرب السفير الكويتي لدى تونس علي الظفيري عن بالغ السعادة بوضع حجر أساس المشروع بحضور الوزير العفاسي،

مؤكدا أن «هذا المشروع هو تتويج لجهود ومتابعات استمرت عاما كاملا ويأتي تأكيدا لعمق علاقات التعاون بين البلدين وحرصهما على دعم الوسطية والتسامح». وأوضح أن (المعهد الأعلى للشريعة) سيسهم في إعداد الأئمة والخطباء وترشيد الخطاب الديني في تونس، معتبرا ان زيارة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي إلى تونس تعكس حجم العلاقات بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات وبحث سبل دعمها.

