وطن النهار

كشفت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن البنك أصدر ما جملته 42,607 شيكا لحساب المواطنين المستفيدين، في حين بلغ اجمالي عدد عمليات الايداع المباشر للدفعات في حسابات المقترضين 12,196 عملية مباشرة دون حاجة إلى مراجعة العميل لفروع بنك الائتمان لاستلام الشيك.

وقالت في تصريح صحافي: ان عدد الملفات التي أنجزها البنك الكترونيا بلغ 9,696، في الوقت ذاته قامت الادارة الهندسية في البنك بإجراء 27,995 كشفا هندسيا على وحدات الرعاية السكنية المشمولة بقروض البنك بما في ذلك القسائم والبيوت وغيرها وذلك عن طريق الجهاز اللوحي.

واشارت الى أن اقبال المواطنين على انجاز معاملاتهم الكترونيا تجلى بشكل واضح في النمو الكبير في حجم عمليات تحميل تطبيق (الائتمان) على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت التي سجلت 8,491 عمليات خلال الفترة نفسها. على الصعيد ذاته، أعلنت الخشتي أن عدد العمليات التي أنجزها البنك عبر الربط الالكتروني مع الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بلغ 128.579، شملت 21.049 مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، و6.901 مع ديوان الخدمة المدنية، و37.844 مع الادارة العامة لنزع الملكية، و52.862 عملية مع وزارة العدل، و56 مع بلدية الكويت، و9.867 مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت: إن هذه الارقام تعكس حجم العمل الذي قام به موظفو البنك في كل الفروع ومراكز (الحكومة مول) على مدى حوالي 9 شهور، مشيرة إلى أن الارقام تبين الزيادة في حجم التعاملات الالكترونية، التي توفر وقت وجهد المواطنين وبعد انجاز الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة والبنوك التجارية.

