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خلال اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون

الموسى: الأسواق الخليجية تعاني الخلل بسبب الوافدين

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

يواصل الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون بمجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالياته اليوم وغداً، وقال مدير عام هيئة القوى العاملة احمد الموسى، خلال افتتاح الاجتماع: ان الاجتماع يعتبر استمراراً للجهود المبذولة منذ العام 1979 الذي تم فيه تدشين مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العمالي والسعي نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس في كل المحاور المرتبطة بسوق العمل.
واضاف: «لا يخفى أنه برغم ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه عملنا لتحقيق التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية، أهمها الخلل الواضح في سوق العمل من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل زيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، وهو ما يحتم علينا دراسة هذه التحديات بصورة متأنية وواقعية».
واكمل: «يُعرض على أعمال الاجتماع هذا عدة موضوعات تلامس الهموم والتحديات الخليجية المشتركة المتصلة بقطاع العمل والعمال، قد يكون بعضها موضوعات ذات طابع إجرائي تحتاج إلى توجيهات منكم أصحاب السعادة، أما البعض الآخر فهي موضوعات بحاجة إلى منحها القدر الكافي من النقاش وإبداء الملاحظات عليها لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وتابع: «لعل من أبرز تلك الموضوعات هو استراتيجية العمل الخاصة بلجنة وزراء العمل والمبادرات التي تضمنتها والتي هي بحاجة إلى مناقشة فنية من قبلكم تمهيداً لرفعها إلى وزراء العمل لإقرارها، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الرامي إلى توسيع دائرة انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس الواردة في وثيقة السوق الخليجية المشتركة ورؤية خادم الحرمين الشريفين».
وتقدم بالشكر الى فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية على ما بذلوه من جهود في مناقشة مسودة استراتيجية عمل اللجنة، والشكر موصول للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما قامت به من جهود في سبيل الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، وإلى المكتب التنفيذي وجميع العاملين معه على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، ولجميع من ساهم في جعل اجتماعنا هذا بالصورة التي هي أمامكم. من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون خليفة العبرى: «يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال اجتماعاتكم السابقة، متطلعين للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس، الرامية إلى توفير بيئة عمل خليجية متكاملة ومستدامة في مجال العمل والقوى العاملة في دول المجلس، واوضح انه معروض على جدول الأعمال جملة من الموضوعات التي تم دراستها من قبل المختصين في الفرق الفنية والأمانة العامة، أهمها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل،.واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة إضافة إلى التعاون في المجال الدولي، والتي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة، والتوجيهات الهادفة بشأنها.


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