وطن النهار

كوالالمبور- «كونا»: أعلنت جمعية الهلال الأحمر امس الاثنين تبرعها بمبلغ مليون دولار أميركي من خلال الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لدعم مشاريع تمكين المرأة في دول آسيا والمحيط الهادي.

جاء ذلك في كلمة القاها رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الإقليمي العاشر لمنطقة آسيا والمحيط الهادي المنعقد في الفلبين خلال الفترة مابين 11 وحتى 13 نوفمبر الحالي. واوضح د. الساير ان مبادرة تمكين المرأة التي تسعى إلى تنفيذها الهلال الاحمر الكويتية يترجم خطى الكويت الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية للمرأة وتحقق المساواة بين الجنسين. وأضاف أن النساء يضطلعون بأدوار حاسمة في مساعدة أسرهن ومجتمعاتهن على الرغم من أهوال الكوارث الطبيعية أو الأزمات الانسانية مؤكدا أن أولئك النساء يستحقن المساعدة والدعم.

