وطن النهار

افتتح المجلس البلدي أمس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس المهندس اسامة العتيبي وبحضور اغلب أعضاء المجلس حيث بدأ العضو د. حسن كمال برفع يده طالبا الحديث عن الكارثة الطبيعية التي ألمت بالبلاد.

وقال كمال: الشكر موصول الى رجال المطافي والجيش والشرطه وباقي الفرق التي كانت تحت اشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولن انسى الشكر لبلدية الكويت التي «بيضتها» في التعامل مع الاوضاع هي وجميع الجهات الحكومية.

وبين ان المجلس والبلدية يقع على عاتقيهما مسؤولية كبيرة بعد تلك الكارثة الطبيعية، حيث لابد من البدء بالعمل على تطوير البنية التحتية، كما انه لابد من عمل تقييم فني للحالة التي حصلت من قبل ادارة المخطط الهيكلي خاصة وان المناطق التي حصلت بها الكارثة تقع في جنوب البلاد وكذلك لابد من دراسة الوضع بصورة متأنية، كما انني اطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفني للمناطق المنكوبة.

من جانبه قال مدير بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي: إن سمو رئيس مجلس الوزراء امر بمحاسبة المقصر بعد التحقيق في الامر.

وقال العضو فهيد المويزري: في بادئ الامر اعزي الدولة بالشهيد احمد الفضلي الذي استشهد جراء السيول الاخيرة، كما انني ارفع القبعة لبلدية الكويت التي عملت بجد واخلاص وبحالة استثنائية.

وتدخل المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي قائلاً: بان سنة الهدامة التي مرت على الكويت في السابق كانت تقدر بـ 300 مليمتر والامطار التي سقطت في الايام الماضية بلغت خلال ساعتين 130 مليمتر وهذا فوق طاقة البلاد، كما اننا اتخذنا بعين الاعتبار في المخطط الهيكلي بالتعامل مع احد اكبر المكاتب الاستشارية بعمل احواض عملاقة للاستفادة من الامطار.

وبعد ذلك وافق المجلس على محضر الاجتماع وتم مناقشه باب الرسائل الواردة واهمها الكتاب المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن طلب مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات، حيث اوضح الرندي قائلاً: «الامطار الاخيرة كشفت سوء الاستعدادات لمثل هذه الامور، كما ان هناك قصوراً واضح فيما يخص النظافة، حيث مازالت الآليات قديمة ولايوجد مواكبة للتطور فيما يخص الامكانات التكنولوجية»، وتساءل بأنه هل البلدية تعلم في التطور الحاصل في مجال النظافة، واليوم جميع المحافظات تشتكي من قصور في النظافة؟

وعرض الرندي مجموعة صور لعمال النظافة تبين الوسائل التقليدية القديمة جدا في التنظيف، حيث يستخدم سعف النخل لتنظيف الشوارع، كما ان الحاويات وسيارات النظافة لابد ان تغسل في الاسبوع مرتين ولكن لايوجد من يعمل بها، وبين ان عقوبة شركات النظافة تقدر بنصف دينار ودينار، بينما المواطن اذا رمى علبة في الشارع يخالف بمبلغ يقدر بـ 500 دينار.

العضو مها البغلي بدورها اثنت على ما قاله العضو الرندي وقالت «اطلعت على احدى مناقصات شركات النظافة رأيت ما يعجب الشخص ونحن اقترحنا في لجنة البيئة بأن نعمل ورشة عمل خاصة فيما يخص عقود النظافة وطرق مراقبتها».

وتحدث العضو عبدالعزيز المعجل قائلاً: إن عقود النظافة مصيبتها كبيرة للغاية وانا شخصيا ذهلت من الصور التي رأيتها امامي، فهل هناك رؤيه خاصة للدولة فيما يخص النفايات اليومية وطرق الاستفادة منها والطرق السليمة لفرزها ودفنها والتخلص منها.

ورد المنفوحي على تلك الامور بقوله: «بعض الامور انا اؤيدها خاصة فيما يتعلق بالعقوبات فهي اتت من المشرع وانا كبلدية لا استطيع ان اشرع قانوناً، كما ان البلدية احيانا تأخذ على عاتقها اموراً فوق المستطاع فمثلا ازالة الشجر انا لا دخل لي فيها فهي تتبع الزراعة ولكن انا اقوم بالمساعدة، وايضا منطقه كبد وتنظيفها تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة ولكن البلدية تعمل من اجل الكويت».

واضاف «النظافة في الكويت مستواها جيد جدا وليست ممتازة، مضيفا انه لو لم يتم ازالة القمامة ولو يوم واحد فقط، والله «ستخيس» الديرة اذا فقط يوم واحد لا يُتم ازالة القمامة، كما اننا امام مجلس امه وجهات رقابية اخرى ».

بعدها احال المجلس المقترح الى لجنه البيئة لاتخاذ ما يلزم ومن ثم انتقل المجلس الى باب الردود الواردة.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة الفروانية حيث وافق على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد ضمن منطقة جليب الشيوخ، وايضا تمت الموافقة على الاقتراح المقدم بشأن استحداث مدخل لمنطقة اشبيلية قطعة 4 من شارع 103. كذلك وافق المجلس على تخصيص 12 موقعا بصفة مؤقتة للصرف الصحي ضمن منطقة جليب الشيوخ.

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة محضر اجتماع لجنة مزاولة المهن حيث اطلع على جدول اعمال اللجنة المتضمن بنداً واحداً فقط وهو الاقتراح المقدم من العضو السابق احمد الفضالة بشأن دراسة وتطوير الطرق السريعة حيث كانت توصية اللجنة توصي بتشكيل لجنة لمراقبة الطرق السريعة تترأسها وزارة الداخلية حيث وافق المجلس على التوصية كما جاءت.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة التربية توسعة الموقع المخصص مدرسة خاصة ضمن قطعة 54 بمنطقة المنقف، وايضا وافق على طلب وزارة الدفاع بتخصيص ارض كمعسكرات للقوة البرية في منطقة الوفرة.

ومن جهة اخرى قال رئيس المجلس المهندس اسامة العتيبي ان البلدية اعلنت انها تقوم حاليا ببناء فندق في منطقة المباركية التراثية ممشى يسمى سوق الممشى مضيفاً: استغرب من سرقة البلدية لمقترحاتي الشخصية التي سبق وان تقدمت بها إليها وتم رفضها من قبلهم، اي احترام للملكية الفكرية والمشاريع تسرق في وضح النهار.

