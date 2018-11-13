وطن النهار

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري عن تشكيل فرق فنية لحصر الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد اخيرا. وقالت بوشهري في بيان صحافي إن الفرق ستقوم بجولات في جميع مرافق المدينة لمعاينة الاضرار وفحص كفاءة الأعمال التي نفذتها الشركات المتعاقد معها على أن ترفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مشيرة الى أن بعض الشركات ستباشر تنفيذ الإصلاحات وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل أي كلفة مالية على المؤسسة أو المال العام. ولفتت الى أن «السكنية» تعمل بالتنسيق حاليا مع وزارة الأشغال العامة لمتابعة الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة الى أن المؤسسة سترفع التقرير الفني الى لجنة تقصي الحقائق المحايدة التي شكلها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي، مؤكدة أن المؤسسة ستقدم كامل الدعم لأعمال اللجنة. وشددت بوشهري على أن «السكنية» ستتخذ أقصى العقوبات تجاه الشركات المنفذة تصل الى شطبها من سجلات المؤسسة وفق ما نصت عليه القوانين في الدولة في حال ثبت تقصيرها في تنفيذ الأعمال أو تلاعبها، كما ستتم محاسبة المسؤولين في المؤسسة إذا ثبت تراخيهم وتقصيرهم في متابعة الأعمال الانشائية سواء كانوا من القيادات أو الموظفين. وقالت إن المؤسسة بدورها ستتخذ إجراءات داخلية لتشديد الرقابة على تنفيذ العقود المستقبلية وتفعيل اللوائح تجاه الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع أو التي لم تسلمها وفق اشتراطات التعاقد، مؤكدة أن حقوق المواطنين لا يمكن التهاون بها أو القبول بتعريض حياتهم الى الخطر نتيجة سوء تنفيذ الشركات لعقود البنية التحتية، متوجهة بالشكر في الوقت ذاته الى جميع الجهات الحكومية التي واصلت العمل طوال الأيام الماضية سواء في مدينة صباح الأحمد السكنية وبقية المناطق في الكويت لتجاوز آثار الأمطار الغزيرة والسيول.

