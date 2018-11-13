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بحث الاستعدادات لـ «الأمطار المتوقعة» غداً

الرشيدي لقياديي الكهرباء: تلافوا السلبيات الماضية


ناقش وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي خطة طوارئ (الكهرباء) واستعداداتها للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على البلاد غداً الاربعاء.
وقالت (الكهرباء) في بيان صحافي امس الاثنين إن الرشيدي دعا خلال اجتماع عقده وقيادات الوزارة جميع العاملين في مختلف القطاعات للاستعداد إلى التعامل مع موجة الأمطار وتلافي أي سلبيات في خطة الطوارئ التي فعلت خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأشاد الرشيدي وفقا للبيان بدور جميع العاملين في الوزارة على ما قدموه من جهود مميزة أثناء التعامل مع هذا الظرف الطارئ.
وتعرضت الكويت في نهاية الأسبوع الماضي إلى موجة شديدة من الأمطار لم تشهدها منذ 50 عاما إذ بلغ معدلها خلال ست ساعات 115 ملليمتراً في حين يبلغ المعدل السنوي الطبيعي 115 ميليمتراً.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أول من أمس الأحد خلال اجتماع مشترك للسلطتين عقد لبحث تداعيات هذا الظرف إن «الكويت مقبلة على حالة جوية أخرى ستبدأ غداً الأربعاء وتستمر حتى الجمعة لا تقل في شدتها عن الحالة الجوية السابقة».


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