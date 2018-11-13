وطن النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت دبوس فيصل غانم الدبوس، في إطار زيارة ودية.

كما استقبل الحمود صاحب مبادرة المثلث الذهبي لـ«جليب الشيوخ» ناصر البرغش، حيث تناول اللقاء الحديث حول فكرة المثلث الذهبي وانعكاساتها الإيجابية لتطوير المنطقة.

وأشاد الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء بفكرة المثلث الذهبي، لكونه مشروعا تطوعيا شبابيا يهدف إلى تقديم اقتراحات مدروسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما أنه أحد أوجه مشاريع الكويت الجديدة، مبديا دعمه الكامل لهذه الفكرة وتذليل جميع الصعوبات أمامها، خاصة أن منطقة الجليب وما تعانيه هي محور اهتمام استراتيجية المحافظة، فضلا عن أن المنطقة تحظى بموقع استراتيجي يمثل قلب الكويت وتحتاج الى الاهتمام من جميع الجهات.

وفي نهاية اللقاء كرم المحافظ البرغش لجهوده التطوعية الوطنية لمساعدة المواطنين والمقيمين خلال الأيام الماضية ومساهمته الفعالة في مجابهة الأمطار الكثيفة التى هطلت على البلاد.

على صعيد آخر، استقبل الحمود أبناء الجالية الباكستانية في الكويت، حيث تناول اللقاء العلاقات الكويتية الباكستانية، وقد أكدوا للمحافظ استعداد 100 متطوع من أبناء الجالية لتقديم يد العون مع أشقائهم المواطنين لمواجهة أي أمطار قد تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

وقد ثمن الحمود هذه البادرة الطيبة من أبناء الجالية الباكستانية وغيرهم من الجاليات المقيمة على أرض الكويت الذين يعكسون روح التآخي والتعاضد وقت الأزمات مع بلدهم الثاني الكويت.

