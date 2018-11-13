وطن النهار

أعلن بيت الزكاة امس الاثنين أن عدد المستفيدين من مشروع التبرعات العينية والمواد التموينية في الفترة من ابريل الماضي الماضي حتى أغسطس من العام الحالي بلغ (6416) أسرة مستفيدة.

وقال في تصريح صحافي أن كلفة المشروع بلغت 935?940 ألف دينار وذلك بموجب بطاقات مخصصة لتنظيم صرف المواد التموينية والعينية للأسر المحتاجة شهريا.

من جهته، قال مدير إدارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة موسى الجمعة في تصريح مماثل إن البيت يسعى دوما لتقديم خدمات متميزة للمستحقين عبر التطوير المستمر لجميع المشاريع المحلية.

وأضاف أن البيت قام بابرام ستة اتفاقيات تعاون مع جمعيات (الأندلس والرقعي والجهراء والصليبية والنعيم وجليب الشيوخ وسعد العبدالله) لصرف التموين لمن لديهم بطاقة تموينية صالحة من البيت وتنطبق عليهم شروط وزارة التجارة والصناعة في صرف التموين.

وأكد أنه تنفيذا لاتفاقية مصرف الاطعام مع الأمانة العامة للأوقاف تم ابرام اتفاقية تعاون مع جمعية الروضة وحولي التعاونية لصرف التموين بنظام الكوبونات لأسر الأمانة ممن تنطبق عليهم شروط بيت الزكاة.

وذكر أن مخازن التبرعات العينية وزعت (800) طن مواد غذائية يصاحبها توزيع ما يقارب (37?000) ألف قطعة من الملابس والمستلزمات الأخرى إضافة إلى توزيع نحو(417) من الاجهزة المنزلية الاساسية.

