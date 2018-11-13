وطن النهار

تنظم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية و الدراسية الذي سيبدأ 26 الحالي ويستمر ثلاثة أيام بديوان عام الهيئة بالشويخ. وأوضح مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل د. طلال المسعد أن المعرض يهدف إلى تقديم التوعية والإرشاد للشباب الكويتي من طلبة المدارس والكليات والمعاهد المقبلين على التخرج الباحثين عن فرص مهنية من خيارات التعليم والتوظيف المتوفرة في القطاعات المختلفة، مضيفا أن المعرض سيسهم في خلق فرص عمل أمام خريجي المعاهد والكليات الذين يشكلون شريحة كبيرة من الطبقة العاملة التي يحرص سوق العمل الكويتي على استقطابها.

