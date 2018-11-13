وطن النهار

أكد الباحث الفلكي المؤرخ عادل السعدون ان البلاد قد تتعرض لامطار غزيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، لافتا الى ان ما تعرضت له منطقة الفحيحيل وما حولها من سيول كان بسبب انهيار السد الترابي فى شرق الاحمدي.

وقال السعدون لـ «النهار» ان ارتفاع المنطقة الصحراوية المحاذية لمدينة صباح الاحمد فاقم من المشكلة ناصحا باقامة خندق غرب المدينة لتجنيبها السيول مستقبلاً، مشيرا الى ان ما تعرضت له البلاد من سيول وعواصف كان بسبب اجتماع منخفضين جويين سحيقين القبرصي والسوداني، مشيراً إلى أن كمية الامطار 100 ملي بما يعادل 10 سم وهو ما لم تشهده البلاد منذ 60 عاما، مشددا على ضرورة ان يعالج المواطنون الحيشان الساقطة لتجنب تسلل المياه اليها وعدم الخروج من المنازل حال سقوط الامطار الا للضرورة.

وفي الحوار التالي مزيد من التفاصيل:

بداية ما أسباب الامطار التي شهدتها الكويت أخيراً؟

أسبابها تعرض البلاد لمنخفضين جويين سحيقين احدهما المنخفض القبرصي والثاني المنخفض السوداني والضربة القوية التي حدثت بتاريخ 6 نوفمبر كانت بسبب اجتماع المنخفضين ما تسبب فى حدوث العاصفة والفيضان اللذين شهدتهما البلاد .

هل سبق للكويت ان مرت بمثل هذه الظروف المناخية؟

نعم سبق ان تعرضت البلاد لظروف مشابهة فى اعوام 1934 ،1954، 1997 اذ شهدت البلاد هطول امطار غزيرة وغرقة» فسنة 1934 سميت سنة الهدامة الاولى و1954 سميت الهدامة الثانية وفى عام 1997 امتلأ جسر الغزالي بالماء وغرقت مناطق الصليبية والجهراء ومنذ اربع سنوات غرق جسر المنقف ولكن ما شهدناه الايام الماضية لم نشهده منذ 60 عاما، اذ وصل ارتفاع الماء الى 100 ملي اي ما يعادل 10 سم.

هل من المرجح ان تشهد الكويت خلال الايام القادمة عوامل مناخية مشابهة؟

الخرائط والتطبيقات اليومية تدل على انه ربما تحدث ظروف مشابهة، فستشهد البلاد يومي الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة.

البعض يحمل الحكومة مسؤولية ما حدث ويراها مقصرة في اعمال الصيانة .. فهل تتفق مع هذا الطرح؟

الكويت مئات المدن .. فكم مدينة منها تضررت! ليس أكثر من خمس مدن وهو ما لا يعادل نسبة 2% من المدن بمعنى ان شبكة الامطار تعمل في جميع المناطق ولكن ما تعرضت له بعض المناطق من غرق ومنها الفحيحيل وجسر المنقف ان هناك سداً ترابيا شرق الاحمدي تعرض للانهيار وذلك لان الامطار استمرت لمدة خمس ساعات، فانهيار هذا السد تسبب فى تدفق مياه الامطار فجأة وتسبب فى ما تعرضت له الفحيحيل، وبالنسبة لجسر المنقف فانه حينما تساقطت الامطار جاءت محملة بالطين ما تسبب فى تسكير خطوط الصرف ولم تعد ماكينات الرفع تسحب وتوقفت عن العمل مع انه فى الضربة الاولى التي حدثت وما صاحبها من عواصف قبل قرابة ثمانية ايام « الثلاثاء الماضي» لم تؤد الى تسكير جسر المنقف بل ظلت الماكينات تعمل وتسحب المياه فلم يسكر الجسر لان الماكينات ظلت تعمل وبالتالي فان السيل القادم من الاحمدي هو الذي تسبب في هذه الحادثة.

إذا لا تستفيد الحكومات العربية من التنبؤات الفلكية في مواجهة مثل هذه الاحداث؟

الدولة تستفيد من الخرائط الجوية وهناك ادارة للارصاد وكانوا يحتاطون لهذه الاشياء ولكن ما حدث لم يكن فى الحسبان بل كان خارقاً للعادة فحينما تصل كميات الامطار الى 10سم فهذا ليس بالامر الهين لانها كميات كبيرة، كما ان الشبكات لم تصمم على تحمل هذه الكميات بل مصممة لكميات اقل لان كلفة انشاء خطوط صرف كبيرة من شأنها زيادة الكلفة على الدولة فكلفة بايب اربعة انش اقل من كلفة العشرة انش وهناك مقاييس عالمية لتصميم المدن بحسب كميات الامطار المعتادة ولا يمكننا ان نحمل الحكومة تبعات ما حدث بنسبة 100% ولا تنسى ان الطين ساهم فى زيادة حدة المشكلة لكونه تسبب فى اغلاق الشبكات فى بعض المناطق مثل منطقة صباح الاحمد فالطين هو من تسبب فى اغلاق خطوط الصرف ناهيك عن انها منطقة جديدة تحدها صحراء مرتفعة من ناحية الغرب ما تسبب فى استقطاب كميات المياه التي تدفقت على المدينة على هيئة سيول وهو ما ادى الى تفاقم المشكلة.

كود أمطار

هل بات ضروريا ان تضع الكويت كودا انشائيا يتناسب مع كميات الامطار فى الشتاء؟

البنية التحتية صممت وانتهى الامر ولكن ينبغي مراعاة بعض الاحتياطات وبخاصة عند انشاء مدن جديدة مثل صباح الاحمد كأن يبنى خندق من حولها من جهة الغرب بحيث تتجمع فيه المياه التي قد تصل الى المدينة من جهة الغرب وتصرف فى الصحراء بميل الى الجنوب بحيث نجنب المدينة السيول وان تكون هناك غرف للمضخات الموجودة فى الانفاق وان تكون ابوابها من اعلى وليس من اسفل كما هو موجود وان تحصن هذه الغرف من الداخل حتى لا يتسلل اليها المطر بمعنى اننا نستطيع فعل اشياء من شأنها تخفيف حدة المشكلة.

جهود جبارة

كيف تقيم تعامل الحكومة مع الأزمة؟

بتوجيهات من سمو امير البلاد للحكومة بقيادة رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك تكاتفت فيما بينها وشكلت غرفة عمليات لمواجهة ما حدث فوزارت الدفاع والداخلية قامتا بجهود جبارة وكذلك المطافي والحرس الوطني والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام فالجميع تفاعل مع الحدث وقام بدوره المطلوب ما ادى فى تخفيف الصدمة بعض الشيء.

تنبؤات

وكيف تصف القادم من شتاء هذه السنة؟

لا نستطيع التنبؤ لفترات طويلة ولو سألت أي خبير ارصاد جوية عما حدث قبلها بشهر لما توقعه لان المتنبئ لا يستطيع معرفة القادم لاكثر من اربعة أو خمسة ايام وهو ما حدث مع الازمة الاخيرة التي لم يكن بالامكان توقعها الا قبلها بايام قليلة وبالتالي فليس هناك مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة القادم من الشتاء .

هل من شأن هذه الامطار ان تخفف من حدة حرارة الصيف والاتربة المصاحبة لها؟

ليس هناك علاقة فقد ترتفع درجات الحرارة خلال اسبوع فلا علاقة بين الفصلين اما بالنسبة للاتربة فحينما يحل الصيف بحرارته المعهودة ستجف الارض وتتفكك التربة .

هل من نصيحة توجهها للمواطنين والمقيمين خلال هذا الفصل؟

اقول ان من لديه حوش ساقط عليه ان يحصنه منذ الان بان يرفعه بعض الدرجات حتى لا يتسلل اليه ماء المطر لان هناك بيوتاً كثيرة بها حيشان ساقطة وهذه مشكلة كما ينبغي للمواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنازل الا لمصلحة ضرورية.

تطاير الحصى.. الخلطة غير مناسبة

وبالنسبة لتبعات الامطار كتطاير الحصى.. فهذه المشكلة متعلقة بآلية تصميم الطرق ، ففي السعودية مثلا ومع انها تتعرض لامطار غزيرة الا انها لا تشهد مثل هذه المشكلة كما يحدث عندنا لان الخلطة المستخدمة فى بناء الطرق عندنا غير مناسبة للكويت وحضارتها بما يستوجب استعمال خلطة خاصة لا تتآكل وسبق ان تحدثوا عن هذه المشكلة وشكلوا لجانا ولكننا لم نر شيء على ارض الواقع.

