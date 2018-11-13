وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة المهندس سعود النقي أول من أمس الأحد أنه تم فتح نفق منطقة (المنقف) باتجاه مدينة الكويت.

وقال النقي لـ (كونا) إنه تم تنظيف النفق، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الاتجاه الآخر لمرتادي الطرق خلال ساعتين. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أول من أمس الأحد انها قامت بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة بفتح المنهول الرئيس في منطقة جنوب الصباحية لحجز مياه الأمطار وتحويل مسارها عن المناطق السكنية. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن قوة الواجب (غيث) بالتعاون مع هندسة المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة قامت بحل الأزمة المسببة لفيضانات مياه الأمطار في جنوب منطقة الصباحية. وأضافت أن الفريق نجح بفتح المنهول الرئيس من خلال وضع صبة خرسانية لحجز المياه وتحويل مسارها عن المناطق السكنية.

