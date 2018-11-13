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الحرس الوطني بحث التعاون مع «الأمن الداخلي» في قطر


قام وفد من الحرس الوطني برئاسة آمر معهد تدريب قوات الحرس الوطني العقيد صالح غنيم مطيران بزيارة إلى قوى الأمن الداخلي (لخويا لفداويه) في دولة قطر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بعد انضمام الحرس الوطني للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري.
وقال العقيد صالح مطيران إن الزيارة جاءت بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ومتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي تلبية لدعوة من الوحدة الخاصة (لفداويه) في دولة قطر، بهدف تفعيل التعاون بين أعضاء الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك في مجالات التدريب والتعايش، وعقد التمارين المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات ،مشيرا إلى أن الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) تشدد على أهمية توثيق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة.


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